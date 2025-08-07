Режим на водата се въвежда и през деня в Плевен, Долна Митрополия и населени места от областта. Това се посочва в съобщение, публикувано на официалната страница в интернет на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Плевен (ВиК).

Водната криза

Оттам допълват, че постъпващите водни количества за град Плевен и селищата от водоснабдителна група "Плевен" продължават да намаляват. Във връзка с критичната ситуация се налага въвеждане на график за водоподаване в нощните и дневните часове, считано от утре, 7 август.

За градовете Долна Митрополия, Тръстеник, селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано през нощта от 22:00 часа до 05:00 часа и през деня от 12:00 часа до 15:00 часа.

За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово водата ще бъде спирана през нощта от 23:00 часа до 06:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа през деня.

За Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23:00 часа до 05:00 часа и от 13:00 часа до 16:30 часа.

Безводието продължава: 145 населени места в страната са на режим
При промяна в обстоятелствата ще уведомим своите потребители своевременно, допълват от ВиК-Плевен.

Преди около седмица режим на водата за посочените населени места в област Плевен бе въведен само за часовете през нощта, припомня БТА.

