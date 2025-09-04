Още по темата

Демонстрация на технологии за противодействие на заплахи с дронове и реакция при инциденти с висока степен на риск се състоя в Академията на МВР.

Целта е да се демонстрира нивото на подготовка, технологичните решения в сферата на сигурността и установения синхрон между структурите на МВР и партньорските служби в защита на обществения ред и националната сигурност.

На специално изградения полигон за тренировки на бъдещите полицаи присъстваха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, както и представители на политическото и професионалното ръководство на министерството.

В демонстрацията участваха антимафиоти от ГДБОП, баретите от отряда за борба с тероризма и гардове от НСО.

Бяха разиграни два сценария, свързани с локализиране и задържане на оператор на дрон, пренасящ импровизирано взривно устройство и заплашващ обект от критичната инфраструктура на държавата.

Снимка: БТА

Демонстрацията включваше и две антидрон системи – статична и мобилна, показани в действие, как работят, както и специалните устройства като тейзър и боди камери.

Снимка: БТА

Присъстващите наблюдаваха в реално време как се осъществява координация между отделните структури, как и какви платформи за ситуационна осведоменост се използват, както и прилагането на противодронови системи и средства за овладяване на заплахи, предаде БТА.

Снимка: БТА

Снимка: БТА

Снимка: БТА

