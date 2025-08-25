Откритият и взривен на плаж "Харманите" дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор до народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков.

Военноморските сили не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал откритият безпилотен летателен апарат, но със сигурност могат да потвърдят, че е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения.

Военното безпилотно устройство изплува на созополския плаж на 12 август и бе открито от плажуващи около 8.15 часа. На място бяха изпратени екипи на полицията и военните, които по-късно взривиха дрона.

Депутатът пита министъра "какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон „Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване".

Откритият дрон е бил със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, отбелязва министърът.

Взривиха открития на созополски плаж дрон, моделът му бил непознат на военните (видео)
Виж още Взривиха открития на созополски плаж дрон, моделът му бил непознат на военните (видео)

Атанас Запрянов обяснява, че "тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10“ открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса". Командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване.

По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва още Атанас Запрянов. 

ИЗБРАНО
Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейно събиране Лайф
Кейт Мидълтън изненада с нова прическа по време на семейно събиране
5065
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната Корнер
Агонията на ЦСКА продължава: Отборът-съименник сипа още сол в раната
6582
Държавният дълг на Украйна достигна почти 100% от БВП Бизнес
Държавният дълг на Украйна достигна почти 100% от БВП
1958
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип" IT
Проблем с наземните системи отложи тестовия полет на мегаракетата "Старшип"
2030
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше Impressio
Той беше Шварценегер и Сталоун. Но не ги харесваше
6329
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена Trip
7 странни и забавни неща, които да видите във Виена
2539
Без месо: Пълнени камби по турски Вкусотии
Без месо: Пълнени камби по турски
1669
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите? Zodiac
Кои зодиакални знаци чувстват вина всеки път, когато избират себе си пред другите?
1020