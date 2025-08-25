Най-вероятно безпилотникът е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения

2606 Снимка: Информационен център на МО

Откритият и взривен на плаж "Харманите" дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал. Това заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор до народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Явор Божанков.

Военноморските сили не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал откритият безпилотен летателен апарат, но със сигурност могат да потвърдят, че е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения.

Военното безпилотно устройство изплува на созополския плаж на 12 август и бе открито от плажуващи около 8.15 часа. На място бяха изпратени екипи на полицията и военните, които по-късно взривиха дрона.

Депутатът пита министъра "какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон „Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване".

Откритият дрон е бил със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, отбелязва министърът.

Атанас Запрянов обяснява, че "тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10“ открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса". Командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване.

По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва още Атанас Запрянов.

