Министерството на образованието ще създава държавен образователен стандарт по професията "Безпилотни летателни апарати". Наредбата е обнародвана за обществено обсъждане.

За професията пилот на дрон ще може да кандидатстват ученици със завършено основно образование и лица, навършили 16 години, които могат да се явяват на държавни зрелостни изпити или завършено средно образование, предаде БНР.

След обучението си те ще могат да изграждат, програмират, управляват и поддържат дронове и други безпилотни платформи за граждански, индустриални или изследователски цели.

Квалификацията ще дава право да се управляват любителски и полупрофесионални дронове.

Наредбата разписва изискванията за кабинетите за обучение, начина на провеждането на изпитите и нужните знания за придобиване на трета степен на професионална квалификация. В последните месеци у нас бяха предложени серия законови промени за дроновете.

В наредбата за безпилотни летателни системи бяха предложени по-детайлни изискванията към центрове за обучение на пилоти на дронове.

През юли Министерството на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за безпилотни летателни системи (БЛА) и надзора над техните оператори, които предвиждат по-строги мерки. Заложено е създаване на центрове за обучение на управляващите дронове, в които изискванията са почти идентични с изискванията към центровете за обучение на шофьори.

В парламента има общ законопроект към Закона за гражданското въздухоплаване, част от който урежда правилата за дроновете.

Всичко това се случва и заради плановете в ЕС да има общо въздушно пространство за дронове на височина до 150 метра, наречено U-space. За което ще има нужда и от професионално подготвени специалисти.

