Най-добре са се справили учениците в София и Смолян, най-зле - в Сливен и Видин

602 Снимка: iStock by Getty Images

8,89 от 20 точки е средният резултат на националното онлайн изследване на входното ниво по математика в 6. клас, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Това представлява около 45% и приравнено по шестобалната система е 3,42, съобщи просветният министър Красимир Вълчев пред bTV. Изненадващият тест беше насрочен на 1 октомври и се проведе на 3-ти.

689 шестокласници са постигнали максимален резултат, а 4179 имат пълни точки на последната задача, в която се изисква изчисляване на разход за гориво и прилагане на проценти в реална ситуация. Още 7638 учениците са получили максимални 4 точки на другата задача със свободен отговор, която проверява логическото мислене за обмен и размер на телата.

Най-добре са се справили учениците от София и Смолян, а с най-ниски резултати са тези от Сливен и Видин. Резултатите са съизмерими с тези от националните външни оценявания в края на 10. клас. и показват редица дефицити в областта на математиката, за които е нужна както системна работа в училищата, така и промени в учебните програми и учебния план, за да се освободи повече време за упражнения и затвърждаване на знания, коментират от МОН.

Според обобщението на министерството част от учениците успешно прилагат математическите знания в житейски ситуации, но в същото време изследването потвърждава, че за друга практическите и геометричните умения все още остават предизвикателство. Шестокласниците срещат трудности при работа с проценти, обикновени и десетични дроби, при прилагане на формули и изчисляване на лица на фигури.

В изследването са участвали близо 48 000 ученици от 1678 училища в цялата страна.

Резултатите ще могат да бъдат вписвани като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя.

