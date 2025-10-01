Очаква се на външното оценяване в петък да се явят около 55 000 ученици

184 Снимка: БТА

На изненадващия дигитален тест по математика за всички шестокласници ще се пишат оценки по преценка на учителите и по желание на учениците "при взаимно разбирателство". Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Комисията по образованието и науката в Народното събрание в отговор на въпрос от зам.-председателя на комисията Петя Цанкова от БСП, предаде БТА. "Учениците не би трябвало да се притесняват заради оценките", каза още той.

Външното оценяване ще се състои на 3 октомври и ще продължи 40 минути.

Не трябва да има притеснение и напрежение за това оценяване, което ще се прави в електронна среда. Дългосрочно трябва да вървим в тази посока, защото международните стандартни изпити се правят и ще се правят все повече в електронна среда. Трябва да тестваме и системите за електронно изпитване, които имаме, и това е още една цел, каза министър Вълчев.

Той обясни, че всяко училище ще може да си направи свой собствен анализ и смята, че началото на шести клас, особено когато се отнася за математиката, е най-подходящият момент, защото се вижда сривът между пети и седми клас. Трябва да установим каква част от този срив се дължи на пети клас, защо от пети клас имаме толкова проблеми и се надявам да успеем да направим обективните анализи, каза още образователният министър.

Националното изследване по математика за шестокласниците ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването трябва да предостави обективна оценка за равнището на ключови умения по математика, усвоени в пети клас, които формират основата на общообразователната подготовка. Очаква се на него да се явят около 55 000 ученици.

