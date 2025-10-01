Националното изследване по математика за шестокласниците ще се състои на 3 октомври. То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Изследването трябва да предостави обективна оценка за равнището на ключови умения по математика, усвоени в пети клас, които формират основата на общообразователната подготовка.

Очаква се на него да се явят около 55 000 шестокласници, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на образованието и науката в отговор на въпроси, свързани с това какво ще представлява изпитът по математика, който ще се състои за всички шестокласници в страната на 3 октомври.

Изследването се организира в шести клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители и с ново учебно съдържание, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика - доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или на други фактори.

От МОН припомнят, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците и екипите, работещи в образователните институции, имат необходимия опит и капацитет да се справят.

Часовете на провеждането на изследването са избрани така, че да са между смените в училищата на двусменен режим на обучение, за да се избегне излишна натовареност за учениците, учителите и родителите, или след приключването им (при едносменен режим).

В по-малките училища, където всички шестокласници могат да се включат едновременно, изследването ще се проведе в една сесия. И тази година националното входно изследване по математика ще бъде изцяло онлайн, както беше пред миналата година за деветокласниците. Всеки ученик ще влиза в работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя наблюдател.

Резултатите от тези изследвания се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще помогнат в няколко посоки - навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците, и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях.

От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците на училищно и регионално ниво, и за промяна в учебните програми.

Събраните данни ще бъдат използвани за разработването на концептуални и методически решения, насочени към повишаване на ефективността на обучението по математика, поясниха от Министерството на образованието и науката.

