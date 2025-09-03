Изпитът по математика след седми клас няма да затрудни учениците, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти след заседанието на Министерския съвет. По думите му изпитът по математика за следващата година няма да бъде много по-различен от изпита в предходните години, въпреки че една трета от задачите ще включват и познаване на съдържание от природните науки.

За учениците няма да се изисква нищо допълнително освен това, което и сега е в учебните програми, добави той.

Очаква се забраната за използване на телефони от учениците да влезе в сила през ноември
Виж още Очаква се забраната за използване на телефони от учениците да влезе в сила през ноември

Задачите ще си останат математически, каза още министър Вълчев и припомни, че на сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани примерни задачи. И сега по време на външните оценявания учениците решават достатъчно практически задачи, свързани със скорост, път, време, с елементи на географията и др.

Сега изначално ще бъдат заложени такива задачи, като няма да се иска наизустяване на нито една формула, увери министър Вълчев. По думите му целта на новото съдържание на изпита е учениците да могат да решават практически задачи, тъй като се вижда, че трудно се справят с тях. По думите му децата ще трябва да знаят какво е електрически ток, ват, волт, изчисляване на мощност, без да е нужно да наизустяват формули.

Има две причина за частните уроци - част от родителите искат да дадат предимство на децата си във външното оценяване, както и натрупаните дефицити заради невъзможността ефективно да се усвоят заложените резултати в учебните програми, каза още министър Вълчев. По думите му част от учебните програми са прекалено амбициозни и не стига времето нито на родителите, нито на учителите.

От 2026 г.: Природни науки и повече практически задачи на НВО след 7-и клас
Виж още От 2026 г.: Природни науки и повече практически задачи на НВО след 7-и клас

Изпитът по математика няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото по-голямата степен от изпита ще мери интелигентност, а тя не може да се заучи. Ще мерим доколко учениците са разбрали и осмислили, както и доколко могат да приложат знанията, които се трансформират и в умения. Крачката, която правим за следващата година, е доста скромна в посока да интегрираме и знания от природните науки, допълни той.

В тестовете от националните външни оценявания за седми и десети клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане от новата 2025/2026 учебна година, се съобщава в заповед на министър Красимир Вълчев, публикувана на сайта на Министерството на образованието и науката. В заповедта се пояснява, че изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на седми клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест, който интегрира математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата".

Изпитът е на 19-и юни, сочи графикът на МОН за учебното време през новата учебна година.

ИЗБРАНО
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце Лайф
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце
13157
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
11419
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева Бизнес
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева
6667
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес IT
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес
68512
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура Impressio
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура
1655
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи Trip
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи
3625
Куру фасулие: Чудният боб по турски Вкусотии
Куру фасулие: Чудният боб по турски
434
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден Zodiac
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден
1733
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса Времето
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса
571