Младежкото население е намаляло от близо 9 милиона в началото на 2022 г. до около 6 милиона до 2024 г.

1551 Снимка: БТА/АП

С проточването на руската война, Украйна губи не само територия и войници - цяло поколение млади хора постепенно изчезва.

Учебната година в Украйна тази година отново започна под заплахата от масови руски ракетни атаки и атаки с дронове, което вече е ежегодно напомняне за натиска, пред който са изправени младежите в страната, и за постоянния избор, пред който са изправени мнозина - да останат в Украйна или да заминат за по-безопасна страна.

"Някои млади хора продължават да напускат, други никога няма да се върнат. Това е тревожна тенденция", каза пред Kyiv Independent украинският образователен омбудсман Надя Лещик.

Няма цялостна система за проследяване на учениците, които напускат. Много от тях остават официално записани в украински училища, но продължават образованието си дистанционно от чужбина. Въпреки това, служителите отбелязват, че училищата често завършват учебната година със значително по-малко ученици, отколкото са започнали.

Това е част от много по-дълбока демографска промяна. Според Лещик, последните данни показват, че младежкото население на Украйна е намаляло рязко - от близо 9 милиона в началото на 2022 г. до около 6 милиона до 2024 г. Ако тенденцията продължи, Институтът по демография предупреждава, че тя може да падне под 5 милиона до 2030 г.

"През 2023 г. 66% от младите украинци в чужбина са заявили, че искат да се върнат у дома", казва Лещик, цитирайки доклада "Въздействието на войната върху младежта в Украйна" на изследователската агенция Info Sapiens.

"През 2024 г. това число спадна до 32%. Младите хора се адаптират в чужбина по-бързо от по-възрастните поколения."

Войната остава най-належащата причина, поради която младите украинци напускат страната. Съображенията за безопасност, принудителното разселване и законовите ограничения, особено за студентите от мъжки пол, играят роля. За мнозина планирането на бъдещето в Украйна е станало твърде несигурно.

"Наблюдаваме обща тенденция, която засяга миграцията като цяло и е пряко свързана с войната. Първият въпрос, разбира се, е сигурността", казва министърът на образованието и науката Оксен Лисовый на конференцията "Образование на нова Украйна" през май 2025 г.

За тийнейджърите натискът е още по-голям. Докато военната служба официално започва на 25 години, на мъжете е забранено да напускат Украйна, когато навършат 18 години. Страхувайки се от бъдеща военна служба или нови ограничения, много родители действат рано, изпращайки синовете си в чужбина, преди да навършат пълнолетие.

Руслан Хурани, 19-годишен младеж, който сега живее в Полша, напусна Украйна преди две години по инициатива на родителите си.

"Не искаха да зацикля", казва той. "Намериха агенция, която ми помогна с документите и ме изпрати да уча в чужбина."

Руслан признава, че не се е установил в Полша и се надява да се върне "след като боевете утихнат".

На 28 август влезе в сила нов закон, който позволява на мъже на възраст между 18 и 22 години свободно да напускат Украйна. Експертите смятат, че политиката би могла да помогне на тези, които вече са в чужбина, да поддържат връзките си - да посещават дома и да останат част от обществото.

"Искам да се върна по новия закон, но се страхувам, че ще загубя правото си да напускам отново. Искам първо да видя как работи", казва Руслан.

Друг притегателен фактор за младите хора и техните семейства е, че образованието в чужбина е станало по-достъпно, особено в страни, предлагащи програми за подкрепа на украинци.

"Още преди войната някои украинци търсеха образование в чужбина заради престижа му или разнообразието от програми. Сега има много възможности и схеми за подкрепа на украинските студенти, така че войната само засили това желание", казва Лещик.

Но за някои войната им е дала ясен нов фокус, в който да насочат наученото - бъдещето на страната си.

Мая Соболевска, която завършва гимназия тази година, каза, че докато е израснала, "просто се е чувствала естествено" да иска да учи и след това да живее в чужбина, но войната е променила това.

"Осъзнах, че никога няма да принадлежа напълно някъде другаде. И за първи път не исках", каза тя пред Kyiv Independent.

"Все още искам да уча в чужбина, но искам да използвам тези знания за Украйна. Независимо дали става въпрос за право, дипломация или култура - ​​това ще бъде за Украйна", казва тя.

Думите на Мая обхващат по-широка промяна между поколенията. От началото на пълномащабната инвазия въпросите за националната идентичност, колективната травма и принадлежността станаха централни в Украйна. Младите хора, в частност, се заеха с тези теми, докато преосмислят бъдещето си.

Проучване от 2023 г. на Дрогобишкия държавен педагогически университет "Иван Франко" установи , че войната е засилила гражданската идентичност сред студентите. Повечето от тях заявяват, че се гордеят със своето гражданство, докато регионалните, европейските или глобалните принадлежности са станали по-маловажни. Изследователите стигат до заключението, че войната е оказала решаващо влияние върху начина, по който украинските младежи виждат себе си и своето бъдеще.

Не всички млади украинци могат да се завърнат. Значителен риск представляват тези от окупираните територии, много от които не заминават за Европа, а за Русия.

Лещик предупреждава, че около 600 000 млади хора остават в окупираните райони като Донецк, Луганск, Запорожие, Херсон и Крим.

"Тези деца са под влиянието на руската пропаганда", казва тя. "Те отиват в Русия за висше образование и стават част от руското общество."

"Ще можем ли да ги върнем?"

Отливът на млади хора е част от по-широка демографска криза, която се засили след пълномащабното нахлуване на Русия.

Според Агенцията на ООН за бежанците, още 100 000 души са напуснали Украйна през първите месеци на 2025 г. Европейската комисия съобщава, че 4,3 милиона украинци остават под временна закрила в ЕС. Очаква се този брой да остане стабилен до края на годината, преди постепенно да намалее до 3,8 милиона през 2026 г.

Демографската картина в страната е също толкова трудна: през първата половина на 2024 г. смъртността е била три пъти по-висока от раждаемостта, а международните класации поставят Украйна почти на последно място в света по раждаемост.

Това, което насърчава украинците да се завърнат, е преди всичко безопасността, която в момента е невъзможно да се осигури. "След сигурността идват жилищата и работните места. След това членовете на семействата, които остават в Украйна, достъпът до здравеопазване и образование", казва Лещик, цитирайки доклад от 2025 г. на омбудсмана Дмитро Лубинец.

Правителството се опитва да реагира. През 2024 г. то прие Стратегия за демографско развитие до 2040 г., насочена към насърчаване на завръщането и поддържане на връзки с украинци, които са се установили в чужбина. Нов закон за двойното гражданство , одобрен през лятото, също има за цел да улесни запазването на тези връзки.

Според Лешчик, въздействието ще бъде значително, ако дори малък брой млади украинци в чужбина в крайна сметка се завърнат.

"Те са видели как се прилагат законите, как е организирано образованието, как функционира ежедневието. Ако получават и образование там, това е още по-добре", казва тя.

"Когато се върнат, те могат да бъдат движеща сила за напредъка на Украйна към Европейския съюз."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.