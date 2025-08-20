Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им се работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух", заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз.

Тръмп не даде повече подробности, но след срещата с Володимир Зеленски в Белия дом президентът на САЩ заяви, че "няколко държави" - включително Франция, Германия и Великобритания - искат да имат "войници на земята". 

По-късно, в интервю за радиоводещия Марк Левин, Доналд Тръмп охарактеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "вероятно по-скоро инстинкт, отколкото процес".

Швейцария дава имунитет на Путин, ако пристигне за мирни преговори
Виж още Швейцария дава имунитет на Путин, ако пристигне за мирни преговори

Няколко часа след срещите на Зеленски във Вашингтон, Русия започна най-голямата си въздушна атака от повече от месец насам срещу Украйна, като изстреля 270 дрона и 10 ракети, съобщи украинските военно-въздушни сили.

Министерството на енергетиката заяви, че ударите са причинили големи пожари в енергийни съоръжения в централния регион Полтава, където се намира единствената нефтопреработвателна рафинерия в Украйна.

ИЗБРАНО
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: ...
20554
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк? Корнер
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк?
10523
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат Бизнес
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат
9592
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
7646
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3248
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн URBN
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
1077
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео) Trip
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео)
7384
Изкусително: Пилешки "Шиш таук" Вкусотии
Изкусително: Пилешки "Шиш таук"
1072
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
456
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
981