Американският президент заяви, че стилът му на преговори е по-скоро инстинкт

5547 Снимка: AP Photo/Alex Brandon/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им се работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух", заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз.

Тръмп не даде повече подробности, но след срещата с Володимир Зеленски в Белия дом президентът на САЩ заяви, че "няколко държави" - включително Франция, Германия и Великобритания - искат да имат "войници на земята".

По-късно, в интервю за радиоводещия Марк Левин, Доналд Тръмп охарактеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "вероятно по-скоро инстинкт, отколкото процес".

Няколко часа след срещите на Зеленски във Вашингтон, Русия започна най-голямата си въздушна атака от повече от месец насам срещу Украйна, като изстреля 270 дрона и 10 ракети, съобщи украинските военно-въздушни сили.

Министерството на енергетиката заяви, че ударите са причинили големи пожари в енергийни съоръжения в централния регион Полтава, където се намира единствената нефтопреработвателна рафинерия в Украйна.

