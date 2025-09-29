1213 Снимка: AP/БТА

Снимка на българския премиер Росен Желязков с президента на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп, направена по време на Общото събрание на ООН, се превърна в епицентър на разгорещен дебат през уикенда. Кадърът, заедно с подобни снимки на десетки други световни лидери, предизвика вълна от спекулации в социалните мрежи и породи две напълно противоположни версии за случилото се: дипломатически гаф с восъчни фигури или стриктно спазване на протокола на Белия дом.

Теза 1: "Тръмп Уаксгейт" - среща с манекени

Според едната теория, която бързо се разпространи под хаштага "Тръмп Уаксгейт", редица държавни ръководители, включително Росен Желязков, не са се срещнали лично със семейство Тръмп, а са позирали до техни свръхреалистични восъчни фигури.

В подкрепа на тази версия анализатори в социалните мрежи и опозиционни политици в няколко държави посочват няколко аргумента. Според тях Доналд и Мелания Тръмп изглеждат необичайно статични, с "каменни" изражения и идентични пози на десетки различни снимки. Отбелязва се, че осветлението, особено върху роклята на първата дама, изглежда еднакво, независимо кой гост стои до тях.

Скандалът не подмина и други лидери. Косовският премиер Албин Курти беше остро критикуван, а снимката на австралийския му колега Антъни Албанезе предизвика дебати заради нереалистичното съотношение в ръста му спрямо този на Тръмп. В България партия "Възраждане" определи случая като "национален позор" и призова правителството да даде обяснение.

Според привържениците на тази теза, натовареният график на Тръмп е наложил срещи само с ключови съюзници, докато на останалите делегации е била предоставена възможност за снимка с восъчните дубликати, представени от музея "Мадам Тюсо" през август 2025 г.

Теза 2: Строг протокол и традиционен прием

В пълно противоречие с конспиративната теория стои обяснението, според което снимките са напълно автентични и са направени по време на традиционния прием, който американският президент дава всяка година за ръководителите на делегации на Общото събрание на ООН.

Според тази версия събитието се е провело в луксозния хотел Lotte New York Palace в Манхатън. Гостите са били посрещани лично от Доналд и Мелания Тръмп, като снимките са правени от официалния фотографски екип на Белия дом. Еднаквите пози и усмивки са умишлено търсен ефект от протокола, за да не се създава впечатление за преференциално отношение към някой от гостите. Снимките се разпространяват ден-два по-късно, именно за да може екипът на Белия дом да подбере кадри с максимално близки пози.

Поддръжниците на тази теза изтъкват, че подобни снимки се правят всяка година. В архивите могат да бъдат намерени аналогични кадри на Бойко Борисов с Доналд Тръмп от първия му мандат, както и на Румен Радев с Джо Байдън. Медии в Испания също са публикували снимка на крал Фелипе VI от същия прием, без да поставят под съмнение нейната автентичност.

Президентът на Северна Македония, Гордана Силяновска-Давкова, която също стана обект на критики, категорично отрече твърденията. "Снимката е автентична (...) Статиите, че това е снимка с восъчна фигура, са напълно неверни, злонамерени и с ясна тенденция за дискредитиране", написа тя във Фейсбук.

В България все още няма институционален коментар. Случаят обаче беше коментиран от политолози днес.

Според проф. Росен Стоянов, ако има някакъв протоколен пропуск, той е отговорност на екипа на Белия дом, а не на българската делегация.

"Трябва малко с хумор да погледнем, това тръгна и при братята македонци. Важен е начинът, по който гледаш на живота, ако искаш да се депресираш и да го представиш като излагация, то това ще стане", посочи политологът Петър Чолаков и добави: "Ако са восъчни фигури - не е краят на света".

