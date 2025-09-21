Темата на Общия политически дебат е "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека"

Министър-председателят Росен Желязков ще ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), която ще се проведе в Ню Йорк, съобщиха от правителствената пресслужба.

Темата на Общия политически дебат е "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека". Тя акцентира върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства. Форума е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН - мир и сигурност, развитие и права на човека.

През 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията, посочиха още от пресслужбата.

В рамките на визитата си в Ню Йорк премиерът ще проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Предвиждат се и разговори с редица представители на американския бизнес, допълниха от правителствената пресслужба. Росен Желязков ще вземе участие и в традиционния прием, даван от президента на САЩ Доналд Тръмп, както и във форум, организиран от Фондация "Низами Ганджеви".

От пресслужбата съобщиха още, че по случай 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България, премиерът Желязков ще бъде специален гост на официалния прием за българската общност, организиран от Генералното консулство на България.

В състава на делегацията са министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, добавя БТА.

На 2 септември Министерският съвет одобри позициите на България и състава на българската делегация за участие в 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

Юбилейната 80-та годишна сесия на Общото събрание на ООН започна на 9 септември в Ню Йорк. Събранието е основният орган за дебати на световната организация и на глобалната дипломация. В тазгодишната сесия ще се включат делегациите на всички 193 страни членки на ООН.

