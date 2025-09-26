Желязков призова пред ООН за незабавно спиране на огъня в Украйна и Близкия изток
Акцент в речта на българския премиер бе и интеграцията на Западните Балкани
Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека, заяви днес от трибуната на ООН премиерът Росен Желязков. "Ние оставаме напълно ангажирани с изпълнението на Програмата за 2030 г. и нейните 17 Цели за устойчиво развитие", каза той. Министър-председателят говори също за войната в Украйна и конфликта в Близкия изток, като призова за незабавно спиране на огъня по отношение и на двата конфликта.
Кабинетът "Желязков"
Премиерът уточни, че "България последователно поддържа принципите на Организацията на обединените нации на регионално равнище, като активно участва в Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество".
Акцент в речта на Желязков бе и интеграцията на Западните Балкани, добавя БТА.
"България твърдо подкрепя европейската интеграция на Западните Балкани", каза той и добави, че Черноморският регион остава "стратегически важен за европейската сигурност и енергийна устойчивост, а България работи за превръщането му в пространство на стабилност и устойчиво развитие".
В края на речта си министър-председателят заяви: "Пътят пред нас е дълъг, но нашата решимост трябва да бъде непоколебима".
За да отговори ООН на предизвикателствата на нашето време, реформата не е избор, а необходимост. Това заяви днес премиерът Росен Желязков в речта си от трибуната на ООН.
Той каза, че България напълно подкрепя инициативата на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш UN80 за преразглеждане на мандатите, структурна реформа и по-ефективно използване на ресурсите на организацията.
Желязков изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран.
"Нуждаем се от по-справедливо разпределение в членството, едно допълнително непостоянно място, което да бъде разпределено на групата на Източна Европа, и ограничения върху злоупотребата с правото на вето", заяви премиерът.
По думите му Общото събрание "трябва да остане сърцето на тази организация".
Желязков говори също за конфликта в Украйна. "Това не е просто европейски конфликт, той заплашва легитимността на Организацията на обединените нации", каза той.
Според него е "напълно неприемливо държава основател на ООН и постоянен член в Съвета за сигурност да води война, без да се съобразява с международното хуманитарно право". "Единственият път към мира е ясен: суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан, а териториалната ѝ цялост напълно възстановена", заяви Желязков.
Войната в Близкия изток също бе засегната в словото на министър-председателя.
"България скърби за загубата на всеки невинен живот - както израелски, така и палестински", каза той. "Не трябва да позволим тази трагедия да остави траен белег върху съвестта на човечеството", добави българският премиер.
По думите му кризите в Близкия изток и Северна Африка са свързани и заплашват регионалната стабилност.
"Йемен е изправен пред глад и болести, Сирия се нуждае от всеобхватен диалог под егидата на ООН за демократичен преход, а Судан е на ръба на пропастта в условията на продължаващи сражения и масово разселване", каза Желязков.
Той допълни, че България призовава за нова "регионална архитектура на сигурността, ръководена от ООН, основана на дипломацията, зачитането на суверенитета и дългосрочните инвестиции в мира и развитието".
На тазгодишната сесия на ОС на ООН България е представена от премиера Росен Желязков, който е водач на делегацията. В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
Освен 80 години от създаването на световната организация, през 2025 г. се навършват 70 години, откакто България е страна членка на ООН. Участието на българската делегация е възможност за представяне на националните позиции и приоритети, както и за организиране на двустранни срещи с високопоставени представители на ООН и държави членки.