Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово за възходящото развитие на отношенията ни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Желязков призова пред ООН за незабавно спиране на огъня в Украйна и Близкия изток
Премиерът Желязков участва в традиционния прием, който американският президент дава по повод сесията на Общото събрание на ООН.

В рамките на краткия разговор с Тръмп Желязков е посочил енергетиката и отбраната като едни от най-важните области, в които САЩ и България бележат исторически успехи и с ускорени темпове задълбочат сътрудничеството си.

Преди това министър-председателят Росен Желязков заяви в речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че за да отговори ООН на предизвикателствата на нашето време, реформата не е избор, а необходимост. Устойчивото развитие не може да бъде отделено от правата на човека, каза още той. На тазгодишната сесия на ОС на ООН България е представена от премиера Росен Желязков, който е водач на делегацията. В нея влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

