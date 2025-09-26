България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация и подкрепя приоритетите, свързани с реформите, гарантиращи целите на Организацията за мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата му с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Двамата разговаряха в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Изразихме нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, които отдалечават отделните държави от постигането именно на тези цели, но и оптимизъм, че има много възможности, в това число чрез науката и технологиите, да се постигнат тези цели, добави Желязков.

От своя страна генералния секретар на ООН Антонио Гутериш благодари за подкрепата за реформите и поздрави България по случай отбелязването на 70-ата годишнина от членството на страната ни в Организацията на обединените нации. Ролята на България в европейския контекст, като страна от Черноморския район и предизвикателствата от това също бяха тема на разговора между Желязков и Гутериш.

В хода на срещата министър-председателят Росен Желязков представи новия постоянен представител на България Гергана Караджова, която ще се присъедини от тази година начело на мисията ни в Ню Йорк.

