Трусът в управлението на страната, предизвикан от мандатоносителя след частичния вот в Пазарджик има три опции за развой, но едва ли ще отидем на предсрочни избори, прогнозира социологът Димитър Ганев пред бТВ.

Кабинетът "Желязков"

"Можем да говорим за първата по-сериозна правителствена криза от началото на мандата", констатира анализаторът от "Тренд" в коментар на смута, настъпил след изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов вчера пред депутатите и ръководството на партията, в което заяви, че формацията му няма място повече в това управление и изказа недоволство от коалиционните партньори. Лидерът на мандатоносителя обаче допусна и преформатиране на кабинета и заговори за смяната на вътрешния министър и на председателката на парламента.

Димитър Ганев коментира кои са трите варианта за изход от ситуацията, като от тях най-малко вероятният сценарий е да се отиде на нови избори веднага.

"Това ми се струва твърде малко вероятно, защото не мисля, че някой от играчите, включително и ГЕРБ, има интерес от предсрочни парламентарни избори. Това, че електоралната картина в момента е такава, не означава, че няма риск на полето да навлезе нов играч. Дават се достатъчно ясни заявки от президента Радев", коментира Ганев.

Според анализатора президентът ще размести електоралната картина.

"Втората опция, която е малко по-вероятна, но също ми се струва не чак толкова, е свързана с това да има сериозна трансформация в конфигурацията. А именно да се сменят доста лица в кабинета, да се върви към ново споразумение, към ресори, промяна в ресори и т.н.", на мнение е социологът.

Според него една много сериозна трансформация в конфигурацията е много трудно усилие, особено предвид факта, че парламентарното мнозинство е сложно - съставено е от четири субекта.

Според Димитър Ганев третата и най-вероятна опция е правителствената криза да бъде решена с няколко кадрови промени - да бъдат сменени няколко министри.

"Не може това дълго изявление на Борисов и това напрежение в момента да мине просто с някакви козметични промени. Смятам, че по-скоро ще има промени в кадровия състав на Министерския съвет", на мнение е социологът.

"Със сигурност влизаме в трудна за правителството ситуация", обобщи Димитър Ганев.

