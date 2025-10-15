Президентът Румен Радев сравни емоционалното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред депутатите и Изпълнителната комисия на партията с изнесен спектакъл. Той отказа да коментира в дълбочина изявлението, в което Борисов заговори хем за излизане от управлението и предсрочни избори, хем за преформатиране на кабинета, както и за отказ от осигуряване на кворума в парламента.

Президентът Радев

Президентът си даде пауза от още един ден и обеща пред медиите тогава да каже какво мисли по чутото от лидера на ГЕРБ.

"Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър", заяви Радев пред журналисти в Пловдив, където е за 80-годишния юбилей на ВУЗ-а, цитира го БТА.

В изявлението си, провокирано от провала на ГЕРБ на частичния вот в Пазарджик, лидерът на партията изпрати депутатите по избирателните райони, за да чуят какво мисли активът, след което ръководството ще вземе решение дали да "хвърля кърпата" и да отиваме на предсрочни избори, или да остане в управлението.

Борисов: Вече няма да сме параван, не виждам място на ГЕРБ в управлението
Виж още Борисов: Вече няма да сме параван, не виждам място на ГЕРБ в управлението

Борисов беше гневен от резултата на партията му, наредила се на шесто място след победителите от ДПС и вторите от ПП-ДБ, но адресира критиките си към коалиционните партньори и се обяви за смяната на председателката на НС Наталия Киселова. 

Борисов заговори и за оставка на вътрешния министър Даниел Митов или на професионалното ръководство на МВР заради вота в ромските махали. Той нарече ситуацията "кочина" и предупреди, че онези, които смятали да се крият зад големия му гръб, сега щели да видят, че той може да бъде хлъзгав. Каза още, че ГЕРБ няма място в това управление.

Пеевски предлага преговори за преформатиране на управлението
Виж още Пеевски предлага преговори за преформатиране на управлението

А веднага след като даде картбланш на премиера Росен Желязков да "удари по масата", ако нещо не е доволен от останалите участници във властта, министър-председателят отмени правителственото заседание.

Депутатите пък изпълниха и другата заръка на лидера - да провалят кворума, поради което пленарно заседание днес нямаше.

От опозицията реагираха с искане на оставката на кабинета, а от БСП се обявиха против избори и изтъкнаха, че стабилността на държавата е по-важна за гражданите. В партийната си позиция не споменаха нито дума за поисканата смяна на парламентарната шефка от БСП Наталия Киселова.

Затова пък още след изявлението на Борисов във вторник вечерта пръв лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски приветства идеята на Борисов за преформатиране на кабинета, предложи представител на ГЕРБ да замени Киселова начело на НС и веднага призова Росен Желязков на преговори за ремонт на правителството.

