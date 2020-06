Едни и същи сцени се повтарят в десетки градове из цяла Америка: денем десетки хиляди хора протестират мирно срещу полицейското насилие и срещу расизма, а нощем ситуацията ескалира - въпреки наложените на много места забрани за излизане навън. Един от примерите: размириците във Вашингтон снощи - в парка близо до Белия дом. Там се създаде напрежение между няколкостотин протестиращи и полицията: коктейли "Молотов", подпалени мобилни тоалетни кабини, сълзотворен газ.

"Ню Йорк Таймс" пише, че в петък, когато за първи път са се провели протести пред Белия дом, президентът Доналд Тръмп е бил изолиран в подземен бункер, където сигурността му е гарантирана.

Подобни сцени като тези във Вашингтон се разиграват и в Ню Йорк, Филаделфия, Бостън. Често хора, които не участват активно в протестите, се възползват от ситуацията и разграбват магазини, посочва германската обществено-правна телевизия АРД. В Калифорния, особено в Оукланд и съседния Сан Франциско, се стига до погроми и грабежи. Центърът на протестите обаче си остава Минеаполис - градът в щата Минесота, в който миналата седмица почина тъмнокожият американец Джордж Флойд, след като полицай притискаше с коляното си гърлото му в продължение на осем минути.

Един афроамериканец, участник в протестите в Минеаполис, казва пред журналисти, че иска да може да се разхожда в квартал на белите, без да изпитва страх. "Не искам да потъвам в пот, когато зад мен се движи полицейска кола. Искам да съм свободен и да не трябва да се замислям за всяка моя крачка. В крайна сметка тъмнокожият човек се приравнява с престъпник. Не го разбирам, защото всички ние сме хора. Това ме разболява."

Друг демонстрант казва: "Много тъмнокожи починаха, но справедливостта така и не победи. Начинът, по който почина Джордж Флойд, просто ти къса сърцето".

Защо се стигна дотук?

Американските медии се надпреварват в излъчването на специални предавания. Най-често задаваният въпрос в тях е "Защо се стигна до размирици?". Един от отговорите дава Мартин Лутър Кинг Трети, синът на убития през 1968 година тъмнокож борец за граждански права. Пред телевизия CNN той казва: "Насилието е езикът на незабележимите, на тези, на които не се обръща внимание. Хората са много повече от фрустрирани и може би с право. Страната се нуждае от смяна на системата", коментира синът на правозащитника.

В САЩ се наблюдава ефект на доминото, казва Тревър Ноа, водещ на ежедневното телевизионно предаване "The Daily Show". Първо дойде кризата от коронавирус, а след нея - 40 милиона безработни. "И всичко това сега се подсилва от факта, че правителството на тази страна няма никакъв план. Никой не знае как ще продължи всичко това. А за тъмнокожите в САЩ това означава, че те трябва да се обрят едновременно срещу коронавируса и срещу расизма."

Според многобройни медии, от началото на размириците в САЩ досега са били арестувани над 4000 души. Поради страх от грабежи, днес на много места в големите градове търговските центрове остават затворени.

Кореспондент на ДВ усети ескалацията на свой гръб

Кореспондентът на Дойче Веле в Минеаполис Щефан Симонс потвърждава, че до размирици се стига главно през нощта. "В следобедните часове ситуацията е съвсем различна", казва той и добавя, че в протестите участват и много бели американци. "Видяхме плакати, на които пишеше "Бялото мълчание да върви по дяволите"". Според Симон на протеста в събота следобед в Минеаполис около 20% от участниците са били белокожи, а 80% - тъмнокожи.

"В по-късните часове обаче това се промени. Изведнъж тъмнокожите станаха по-малко на брой, появиха се повече бели и все по-млади хора под влияние на алкохол", казва Симонс. "Магазините за алкохол бяха и едни от първите, в които имаше грабежи", добавя той. Кореспондентът на ДВ казва още, че протестите постепенно са променили характера си и че с всяка изминала нощ силите по сигурността стават все повече. Освен различните полицейски части, по улиците на Минеаполис и в някои други градове са задействани и части на Националната гвардия, които залагат на по-твърд подход.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police while covering the protests sparked by the killing of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/5jhcwd0Zzo