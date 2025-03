Масови проукраински протести в няколко града в Съединените щати след скандала между Доналд Тръмп, Джей Ди Ванс и украинския президент Володимир Зеленски в петък.

Демонстрации имаше във Вашингтон, Ню Йорк и Бостън. Протестиращите носеха табели в подкрепа на Украйна и блокираха улици.

Стотици протестиращи, държащи проукраински знаци, се наредиха по пътя в Уейтсфийлд, Върмонт, където вицепрезидентът Ванс и семейството му бяха на посещение за ски ваканция. Американските медии съобщиха, че семейството се е преместило на неназовано място от планирания ски курорт заради демонстрациите.

Karma in action: vance's vacation in Vermont was disrupted by hundreds of pro-Ukrainian protesters today, - media.



This is the same vance who disrupted the meeting with Zelensky yesterday. pic.twitter.com/ZHc2Xnlwx6