"Това е 24-каратово злато... Позволявам си да го поставя..." - каза Тим Кук. "Леле" - възкликна възхитен Доналд Тръмп, докато шефът на "Епъл" сглоби пред очите му уникалния подарък.

Тръмп

Сцената, която се случи на 6 август в Овалния кабинет, е само един пример за усилията, положени от най-могъщите изпълнителни директори в света и някои чуждестранни лидери, за да се харесат на американския президент.

Милиардерът републиканец обича лъскави неща, както се вижда от кабинета му, който сега е покрит със златни орнаменти, а обича и да поставя името си навсякъде.

Това не убягна на Тим Кук, нетърпелив да успокои държавния глава, който непрекъснато се оплаква, понякога със заплахи, че "Епъл" не произвеждат своите айфони в САЩ.

В допълнение към обещаните 100 млрд. долара допълнителни инвестиции в САЩ, шефът на технологичния гигант предложи на американския президент и лъскав, "произведен в САЩ" подарък.

Визионер

Това е стъклен диск, произведен в Кентъки, разработен от бивш военен, който сега работи за "Епъл". На него, върху здрава златна основа от Юта, е гравирано името на президента.

Още по-тържествено, премиерът на Камбоджа номинира Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир - награда, която той вярва, че Тръмп заслужава повече от всеки друг заради усилията му да посредничи в различни конфликти.

Писмото на Хун Манет до Нобеловия комитет в Норвегия оценява "визионерската дипломатическа политика" на републиканеца.

Официално: Доналд Тръмп отново е номиниран за Нобелова награда за мир
Виж още Официално: Доналд Тръмп отново е номиниран за Нобелова награда за мир

Премиерът Бенямин Нетаняху, нетърпелив да запази американската подкрепа за правителството си, предприе същата стъпка, както и Пакистан.

Тези инициативи идват на фона на широко разпространената протекционистка офанзива на американския президент, която удари търговските партньори на САЩ с мита от различна степен.

Някои чуждестранни лидери изглежда са разбрали добре "начина на работа" на 79-годишния лидер.

За срещата си в Белия дом в края на февруари британският премиер Киър Стармър донесе писмо, подписано от крал Чарлз Трети, в което кани Доналд Тръмп, който е много запален по кралските семейства и монархическата помпозност, да направи държавно посещение.

Лидерът на лейбъристите се срещна с американския президент и по време на последното му посещение в Шотландия, като се възползва от възможността да се възхити на два от семейните голф курорта на Тръмп.

Тръмп пристигна в Шотландия за голф и среща със Стармър и Фон дер Лайен (снимки)
Виж още Тръмп пристигна в Шотландия за голф и среща със Стармър и Фон дер Лайен (снимки)

На Великобритания бяха наложени мита за износа към САЩ главно от 10% - по-ниска ставка от тази на ЕС (15%), например.

"Тя не искаше да чуе нищо"

Една от страните с най-тежки мита до момента е Швейцария, като близо 60% от швейцарския износ на стоки към САЩ е засегнат от 39% допълнителни такси.

Швейцарският президент Карин Келер-Зутер не си осигури среща с Доналд Тръмп по време на скорошното си спешно посещение във Вашингтон.

В телефонно интервю за Си Ен Би Си във вторник американският президент каза почти нехайно относно Швейцария: "Говорих с тяхната министър-председателка. Тя е добра жена, но не искаше да чуе нищо".

Тонове злато се прехвърлят от Швейцария и Великобритания към САЩ
Виж още Тонове злато се прехвърлят от Швейцария и Великобритания към САЩ

Шефът на ФИФА Джани Инфантино, швейцарски (и италиански) гражданин, от друга страна, винаги е добре дошъл в Белия дом.

През март той подари на американския президент трофея на клубната Световна купа - внушителна златна скулптура, която заемаше почетно място в Овалния кабинет в продължение на няколко седмици.

Но най-коментираният подарък досега е този от Катар, който предложи на Доналд Тръмп "Боинг" 747 , който да използва като президентски самолет.

Глух за обвиненията в корупция от опозиционната Демократическа партия, американският президент прецени, че ще бъде "глупаво" да откаже такъв подарък, който се оценява на 400 милиона долара.

Превод от френски език: Валерия Динкова/БТА

