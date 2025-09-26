Израелският премиер се срещна с лидери на съюзнически държави преди днешната си реч пред Общото събрание на ООН

3876 Снимка: AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг, отхвърляйки призивите на крайнодесни израелски министри, които искат да разширят суверенитета на държавата си върху окупираната територия, предаде Ройтерс.

Тръмп засегна темата в Белия дом след оповестен от него телефонен разговор с министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху, с когото са обсъдили изхода от конфликта в ивицата Газа.

"Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг. Надявам се, че няма да го позволя. Това няма да се случи", каза американският държавен глава пред репортери в Овалния кабинет.

Лидерите на някои от арабските страни се срещнаха Тръмп в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, посочи Ройтерс.

"Стига толкова. Сега е моментът това да спре", допълни американският лидер относно Западния бряг.

Израел окупира Западния бряг във войната през 1967 година. Около 700 000 еврейски заселници живеят там сред около 2,7 милиона палестинци на Западния бряг и в Източен Йерусалим.

"Разговарях с всички лидери в Близкия изток (за ивицата Газа - бел. ред.), в това число и Нетаняху", заяви Тръмп.

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху пък се срещна в Ню Йорк снощи с лидери на съюзнически държави преди дългоочакваната му реч днес пред Общото събрание на ООН, предаде ДПА.

Нетаняху търси подкрепа на усилията си да издейства освобождаването на заложниците, все още държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, отбелязва агенцията.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху Снимка: AP/БТА

Аржентинският президент Хавиер Милей предложи на Нетаняху своята пълна подкрепа за освобождаването на останалите в плен на "Хамас" заложници, обяви в изявление канцеларията на президента в Буенос Айрес.

Милей е ревностен поддръжник на Израел - той посети неколкократно страната и периодично е декларирал интереса си към юдаизма, отбелязва ДПА.

Нетаняху се срещна и с президента на Сърбия Александър Вучич, като му благодари за "непоколебимата подкрепа" на израелските усилия да бъдат освободени всички пленници. Алон Охел, похитен от "Хамас" преди близо две години и появил се във видео, разпространено от ислямистите, има, освен израелско, и сръбско гражданство.

По време на срещата си с държавния глава на Парагвай - Сантяго Пеня, израелският министър-председател похвали "твърдата позиция" на южноамериканската държава "против антисемитизма и против терора".

Според британския в. "Файненшъл таймс" бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър се готви за ключова роля в следвоенното управление на ивицата Газа в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър Снимка: AP/БТА

Ройтерс прави уговорката, че не може да провери новината по независим път.

Блеър е предложен за председател на съвет по наблюдението, наречен Международна преходна власт в Газа, отбелзва изданието.

Той взе участие в заседание, свикано в края на миналия месец от Тръмп с цел да се съдейства за изтеглянето на израелските войски от анклава и да се изготвят планове за следвоенното развитие на крайбрежната територия. Изданието обръща внимание на факта, че Институтът "Тони Блеър" е участвал в изготвянето на плана за мир.

Мозъчният тръст обяви, че не е воден нито един разговор с различни организации, в който де е била прокарвана идеята палестинци от ивицата бъдат изселвани принудително.

Войната в ивицата Газа избухна на 7 октомври 2023 г. след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. Според данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен. "Хамас" все още държи 48 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи.

По информация на здравното министерство на "Хамас" жертвите на последвалото израелско настъпление в крайбрежната територия вече надхвърлят 64 000.

