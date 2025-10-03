2106 Снимка: AP Photo/Ohad Zwigenberg/БТА

Палестинското радикално движение "Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Това е първото условие в мирния план, предложен от САЩ на двете страни в конфликта в Газа.

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.

Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, се добавя в изявлението.

По-рано тази вечер телевизия "Ал Джазира" съобщи, че отговорът на "Хамас" вече е предаден на Белия дом, предаде БТА.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп даде ултимативен срок на "Хамас" да освободи пленените израелци - до неделя.

Той каза в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че това е "последен шанс" за палестинската групировка и в противен случай "адът ще се отвори" за нея.

"На фона на дългогодишната си история като безмилостна и насилствена заплаха в Близкия изток, "Хамас" причини неизмерими страдания, които кулминираха в клането от 7 октомври в Израел. Тогава загинаха бебета, жени, деца, възрастни хора, както и много млади мъже и жени, момчета и момичета, които се готвеха да градят съвместно бъдеще. Като възмездие за атаката срещу цивилизацията от 7 октомври повече от 25 000 бойци на "Хамас" вече са убити. По-голямата част от останалите са обкръжени и военно блокирани, като очакват само моята заповед, за да бъдат бързо елиминирани. Що се отнася до останалите, ние знаем кои сте и къде сте, и ще бъдете преследвани и убити", написа американският президент в социалната си мрежа.

САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и "Хамас".

Предложението беше предоставено на представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф. След това Тръмп прие израелския премиер Нетаняху и огласи публично мирния план, който Нетаняху прие.

Той предвижда Газа да стане чиста от тероризъм територия, "дерадикализирана зона, която не представлява заплаха за съседните държави, а палестинците да останат там. Хамас и другите групировки трябва да се съгласят, че няма да участват в управлението на ивицата.

Израел от своя страна се ангажира, че няма да я окупира или анексира, нито да прогонва палестинците.

В състава на комитета ще влязат и международни експерти. Един от тях ще бъде бившият британски премиер Тони Блеър. На членове на Хамас, които искат да напуснат Газа, ще се позволи безопасно преминаване в други страни.

Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

Съединените щати ще разработят също така план за икономическото възстановяване на Газа, а арабските държави ще имат ключова роля за демилитаризацията на Газа, предвижда мирният план.

