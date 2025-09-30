Външното ни министерство излезе с позиция, в която приветства американското предложение и "бързата и положителна реакция на Израел"

622 Снимка: АП/ Alex Brandon /БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напомни, че бойците на палестинската въоръжена групировка "Хамас" имат около три или четири дни, за да отговорят на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви пред журналисти на излизане от Белия дом, че израелските и арабските лидери са приели плана и "чакаме само "Хамас". "Хамас или ще го направи, или не, и ако не го направи, това ще бъде много тъжен край", добави той.

На въпроса дали има място за преговори по мирния план, Тръмп отговори: "Не много".

В момента ислямистката групировка "Хамас" разглежда "отговорно" плана за примирие в Газа,

изработен от американския президент Доналд Тръмп, заяви говорителят на катарското Министерство на външните работи Маджед ал-Ансари днес, цитиран от ДПА. Катарски и египетски посредници са предоставили вчера плана на преговарящата делегация на Хамас в катарската столица Доха.

"Делегацията обеща, че ще разгледа плана отговорно и точно това се случва в момента", заяви говорителят Ал-Ансари по време на брифинг.

Следващия вторник ще се състои друга среща, на която ще присъстват катарски, египетски и турски дипломати заедно с делегацията на "Хамас", "за да обсъдят плана и да настояват за край на войната." "Планът им беше предоставен късно вечерта, а срещата приключи към 23:30 ч.", добави говорителят на външното ведомство, като подчерта, че все още е твърде рано да се очаква отговор от "Хамас", предаде БТА.

Снимка: AP Photo/БТА

"Въпреки това ние сме оптимистично настроени за плана, който е подробен и все още се проучва от делегацията. Целта ни е да сложим край на тази трагична война, като преустановим всекидневните убийства на наши братя в ивицата Газа, спрем глада и разрушенията и поставим ново начало на живот за жителите на ивицата", подчерта говорителят.

Катар вече изрази подкрепа за плана на Доналд Тръмп, както и други арабски държави от региона като например Египет, Йордания, ОАЕ и Саудитска Арабия.

Вчера Белият дом представи мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана.

МВнР в София: България приветства, призоваваме за натиск върху "Хамас"

България също се нареди сред държавите, които приветстват конкретния план на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия в Газа, заявиха от Външно министерство в социалната мрежа "Екс". От МВнР отчетоха "бързата и положителна реакция на Израел".

Снимка: БТА

Оттам посочват, че "тази реална възможност трябва да бъде използвана и призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху "Хамас" да го направи без забавяне. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно, заявиха от МВнР.

Пътят, по който наистина може да се постигне справедлив и траен мир в Близкия изток, е наша обща цел, заедно със САЩ, нашите европейски партньори и страните от Близкия изток, посочиха от външното ни министерство.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.