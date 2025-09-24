Той беше обявен за общодържавно издирване, укривал се в хижа над Чепеларе

2407 Снимка: БТА

Заподорзеният за убийството в района на екопътека "Невястата" е задържан до горска хижа край Чепеларе, съобщи за БТА Боряна Димитрова - говорител на Апелативна прокуратура - Пловдив. Н.Н. на 42 години, който бе обявен за общодържавно издирване, е установен снощи около 21:00 часа. Боряна Димитрова добави, че не е оказал съпротива при задържането.

От събраните до момента доказателства става ясно, че на 21 септември 2025 г. вечерта Н. Н. изчаквал на екопътека "Невястата" край Смолян жертвата - Павел Христов на 40 години, който бил с 39-годишна жена, бивша негова приятелка, посочиха от прокуратурата. Към 20:30 ч. Н.Н. забелязал двамата да се връщат по пътеката в посока към паркинга. Напръскал ги с лютив спрей в очите, съборил жената на земята и ѝ поставил белезници, след което нанесъл няколко прободно-порезни рани по тялото на Павел Христов.

Починалият мъж е открит на следващия ден сутринта от гражданин, който е подал сигнал на тел. 112.

Заподозреният извършител е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Окръжна прокуратура-Смолян ще повдигне днес спрямо него обвинение за извършено умишлено убийство.

Н. Н. беше обявен за общодържавно издирване. От прокуратурата потвърдиха, че по случая с намерения в понеделник труп е образувано досъдебно производство за убийство.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че престъплението е свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена. Убитият мъж е от Ямбол.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.