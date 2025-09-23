Заподозрян за убийството на екопътека "Невястата" край Смолян, е обявен за общодържавно издирване, съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Цветан Цанков.

Снимка: БТА

Те потвърдиха, че по случая с намерения вчера край пътеката труп на мъж е образувано досъдебно производство за убийство.

Мъжът е убит с няколко прободни рани, вероятно от нож, заявиха от прокуратурата и полицията, цитирани от БТА. От държавното обвинение нито потвърдиха, нито отрекоха информацията на запознати със случая, че мъжът е с прерязано гърло.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена, която е била обект на ревността.

Убитият мъж е Павел Иванов Христов, на 40 г. от Ямбол, посочиха от прокуратурата. Тялото е открито около 8:30 ч. вчера на близо 400 м от началото на екопътека "Невястата" над Смолян. Пристигналият екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на мъжа.

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
17637
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка" Корнер
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка"
10719
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди" Бизнес
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди"
4987
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
10651
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си Impressio
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си
2928
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
3879
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
8297
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
1037
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
990
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
3759