Мъжът е умъртвен с няколко прободни рани, разпитана е жена, издирва се заподозрян, обявиха от прокуратурата и полицията

3788 Снимка: БТА

Заподозрян за убийството на екопътека "Невястата" край Смолян, е обявен за общодържавно издирване, съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Цветан Цанков.

Снимка: БТА

Те потвърдиха, че по случая с намерения вчера край пътеката труп на мъж е образувано досъдебно производство за убийство.

Мъжът е убит с няколко прободни рани, вероятно от нож, заявиха от прокуратурата и полицията, цитирани от БТА. От държавното обвинение нито потвърдиха, нито отрекоха информацията на запознати със случая, че мъжът е с прерязано гърло.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена, която е била обект на ревността.

Убитият мъж е Павел Иванов Христов, на 40 г. от Ямбол, посочиха от прокуратурата. Тялото е открито около 8:30 ч. вчера на близо 400 м от началото на екопътека "Невястата" над Смолян. Пристигналият екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на мъжа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.