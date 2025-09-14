Шофьор без книжка се заби в сградата на полицията в Хитрино при бягство от проверка
По време на гонката с пътните полицаи 35-годишният водач ударил друга кола и форсирал, докато не се ударил в колоната на участъка
Войната по пътищата
Шофьор на лек автомобил опита да избяга в гонка с полицията, но вместо това се заби в сградата на полицейския участък в Хитрино.
Мъжът е задържан, след като е осуетил полицейска проверка, а управляваният от него автомобил се е ударил в колона на полицейското управление, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен.
Екшънът се е разиграл в събота надвечер, около 18:00 ч., когато пътни полицаи следили трафика за спазване на правилата за движение в село Хитрино.
Водачът на лекия автомобил Ауди "А4" с разградска регистрация ги забелязал и рязко е сменил посоката си на движение, като форсирал. Пътните полицаи дали газ след него, като включили лампата и звуковата сигнализация.
По време на гонката шофьорът, който се опитвал да избегне проверката, не спрял и на знак "Стоп", ударил друга лека кола странично, напуснал мястото на произшествието и продължил да кара лудо из селото.
Гонитбата завършила точно там, където вероятно щеше да бъде откаран, ако го бяха спрели още в началото на преследването - в полицията. Неправоспособният водач се забил в колона на сградата на полицейския участък.
На място е установено, че зад волана на лекия автомобил е 35-годишен мъж от село Тимарево без шофьорска книжка.
Тестван е за алкохол и наркотични вещества, като пробите му са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставени са му актове за нарушенията по Закона за движение по пътищата, пише БТА.
За извършено престъпление е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.
Пътнотранспортните произшествия в Шуменско са 462 от началото на годината до 1 септември. Регистрираните тежки катастрофи, в които са загинали петима и са ранени 128 участници в пътното движение, са 105. При 162 тежки катастрофи в Шуменско през 2024 г. са загинали 11 и са ранени 183 участници в движението.