Микробус с мигранти катастрофира близо до Шабла. Един човек е загинал на място, има и ранени, съобщиха БНР и bTV.

В 12.30 часа днес е получен сигнал за ПТП в района на село Божаново. Мини ванът с чужда регистрация е самокатастрофирал при преследване от полицейски екипи. В него са пътували шестима чужди граждани.

На място е загинал един от пасажерите, двама са ранени.

Петимата оцелели са транспортирани към МБАЛ Добрич.

Временно е затворен пътят между селата Нейково и Божаново в общините Каварна и Шабла, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". На мястото има екипи на полицията, а водачите на превозни средства изчакват на пътя.

По-рано днес 10 нелегални мигранти са били открити в минибус с българска регистрация при проверка в румънския град Калафат, съобщиха медиите в северната ни съседка.

Чуждите граждани без валидни документи са били намерени при съвместна проверка на румънската и българската гранична полиция в събота на паркинг в района на пункта за пътни такси на моста Видин - Калафат. Там полицаите от двете страни спрели минибуса, който пътувал по маршрут България - Италия и бил управляван от 23-годишен български гражданин. С него като пътник пътувал още един българин.

При проверката в багажното отделение били открити десет чужденци, които били идентифицирани като граждани на Ирак и на Сирия.

Те, заедно с водача, пътника и минибуса, са били предадени на българските власти.

