Войната по пътищата

Лек автомобил се заби в бензиностанция на бул. "Ломско шосе" в столицата тази вечер.

Колата почти е влетяла с предницата си в търговския обект в кв. "Връбница"1. 

По чудо няма пострадали при катастрофата, но са нанесени материални щети.

Стъклената витрина е натрошена, изкъртени са ламарини от фасадата, а от публикуваните снимки във Фейсбук групата "Катастрофи в София" е видно, че на пода се въргалят съборени пожарогасители и парчета стъкло.

Инцидентът е станал около 21.00 часа в петък вечер, съобщиха потребители в социалната мрежа.

Снимка: Фейсбук група "Катастрофи в София", Елизабет Арнаудова

Свидетели публикуваха снимки и видеа от катастрофата.

Тир помете бензиностанция близо до мястото, където загина Сияна (снимки/видео)
Виж още Тир помете бензиностанция близо до мястото, където загина Сияна (снимки/видео)

На мястото на произшествието не се вижда полицейски патрул, но за сметка на това веднага е пристигнала фирмата, която отговаря за денонощната охрана на бензиностанцията.

Катастрофите на бензиностанции зачестиха през тази година.

Подобен инцидент, но с камион, имаше на 24 май в Радомирци, когато ТИР влетя в бензиностанция в селото, недалеч от района, където беше убита при катастрофа 12-годишната Сияна. Санкционираха фирмата, чийто беше камионът. 

Месец по-рано, през април, момче на 14 години и 30-годишен мъж от бургаското село Медово, се блъснаха с кросов мотор в бензиностанция. И двамата бяха пияни.

