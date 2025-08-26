Предаването му на българските власти ще се осъществи на граничния пункт "Калотина"

Никола Николов - Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия. За решението на сръбските власти днес е уведомена Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР. Той ще бъде екстрадиран утре - 27 август, предаде бТВ.

Предаването му на българските власти ще се осъществи на граничния пункт "Калотина" в сряда преди обед.

Срещу Николов са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за контрабанда, заедно с бившата директорка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев. Разследването твърди, че тримата са действали в схема за незаконен внос на цигари през границата, съпроводен от редица длъжностни престъпления. 64-годишниоят Паскал е определян като водеща фигура в контрабандния канал. Според прокуратурата в престъпната група участват и хасковските бизнесмени - баща и син Марин и Стефан Димитрови

След като не бе открит на територията на страната, Николов беше обявен за издирване. На 27 септември миналата година той бе задържан в Сърбия при съвместна операция на сръбските и българските специални служби.

През февруари тази година Николов беше пуснат на свобода в Белград, като мярката му за неотклонение беше променена на домашен арест. България поиска екстрадицията му у нас.

Молбата се разглежда от две съдебни инстанции в Белград, но Николов имаше право да обжалва и пред министъра на правосъдието там. Едва тогава се взима окончателно решение за екстрадиция.

Контрабантната схема

След арестите в началото на април 2024 г. прокуратурата представи доказателства, че Паскал е пътувал заедно със Стефан Димитров, като двамата са пресекли границата между България и Румъния, а малко по-късно полицията там заловила тир с цигари.

Според прокуратурата Петя Банкова и Живко Коцев са използвали високите си постове, за да разчистват неудобни служители в митниците и МВР, както и да изнасят информация към Паскал чрез Стефан Димитров.

Паскал никога не е бил обвиняван и съден. Затова и името му не е познато на широката аудитория. Той е осветен през 2015 г., когато високопоставен източник от Агенция "Митници" разказа, че Паскал е ощетил държавата с милиарди.

Печалбата му била от контрабандно внесени цигари, дейност, с която безнаказано се занимавал през последните 25 години. Експерти тогава коментират, че само за месец прекарвал през ГКПП "Капитан Андреево" стока за около 130 млн. лв.

От 17 тира месечно загубите за държавата от неплатени мита и ДДС били над 30 млн. лв., а митничарите прибирали от всеки камион по 100 000 лв.

На 14 октомври м.г. Софийският градски съд пусна от ареста Петя Банкова срещу 10 000 лева парична гаранция. Няколко дни преди това тя даде обяснения - като обвиняема и като свидетел, в който твърдеше, че кадровите решения в митниците, докато тя е била начело на Агенцията, е взимал тогавашният финансов министър Асен Василев. Разказва и за спорни според нея обществени поръчки.

На 5 ноември бившата шефка на Агенция "Митници" се сдоби с ново обвинение - за съучастие в контрабанда като помагач. Като извършители са посочени Стефан Димитров и Паскал.

През декември Стефан Димитров излезе от ареста срещу подписка, тъй като осеммесечният максимален срок за изпълнението на мярката за неотклонение "задържане под стража" изтече.

