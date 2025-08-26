Полицаи върнаха 16 000 лева на измамена пенсионерка
79-годишната жена била въведена в заблуждение, че трябва да "помогне на полицията за залавяне на измамници" и предала своите спестявания
Благодарение на бързата и професионална реакция на служители на полицейското управление в Долни чифлик е предотвратена телефонна измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.
79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да "помогне на полицията за залавяне на измамници" и е предала своите спестявания - около 16 000 лева.
След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.
По случая е задържан 26-годишен мъж, без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.
Това е втората успешно предотвратена телефонна измама във Варна от началото на лятото. Миналия месец възрастна жена преде 4000 лева на измамник. Тогава полицията арестува 21-годишен жител на Белослав, взел парите.
От полицията отново призовават гражданите никога да не предават пари или ценности на непознати, независимо за какво ги убеждават, и припомнят, че органите на реда никога не искат съдействие по този начин.