От МВР предупреждават за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми. Целта на измамниците, според ГДБОП, е да се убедят потребителите, че пазаруват в истински магазин и да въведат данните от банковите си карти.

През последните дни са установени няколко измамни страници, които копират официални профили на сайтове на компании. Най-често това са онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиентите. Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още по изгодни оферти и игри. Трябва да се плати само с карта, допълват още от ГДБОП.

От дирекция "Киберпрестъпност" препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове, също така да проверяват профилите в социалните мрежи кога е създаден, колко последователи има и дали е верифициран със синя отметка, ако имах малко или никакви последователи, той е фалшив, обясняват още от ГДБОП.

При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалните мрежи или към дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

От МВР през юни съобщиха, че е в ход фишинг кампания от името на НЗОК, чрез изпращане на линк по имейл, в който да се попълнят лични данни. Атаката е насочена към здравноосигурени лица и се разпространява чрез електронните пощи. Преди дни от Националната здравноосигурителна каса съобщиха, че продължават, и дори зачестяват, сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията.

Фишинг атака имаше и към други институции, включително към МВР, а от ГДБОП предупредиха за финансова схема, чиято цел е тегленето на кредит или превод на пари в полза на измамниците.

