От МВР предупреждават за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми. Целта на измамниците, според ГДБОП, е да се убедят потребителите, че пазаруват в истински магазин и да въведат данните от банковите си карти.

Зачестяват измамите с бързи кредити
Виж още Зачестяват измамите с бързи кредити

През последните дни са установени няколко измамни страници, които копират официални профили на сайтове на компании. Най-често това са онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиентите. Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още по изгодни оферти и игри. Трябва да се плати само с карта, допълват още от ГДБОП.

От дирекция "Киберпрестъпност" препоръчват на хората да бъдат сигурни, че посещават само официални сайтове, също така да проверяват профилите в социалните мрежи кога е създаден, колко последователи има и дали е верифициран със синя отметка, ако имах малко или никакви последователи, той е фалшив, обясняват още от ГДБОП.

При измама трябва да бъде подаден сигнал в системата за докладване на социалните мрежи или към дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

От МВР през юни съобщиха, че е в ход фишинг кампания от името на НЗОК, чрез изпращане на линк по имейл, в който да се попълнят лични данни. Атаката е насочена към здравноосигурени лица и се разпространява чрез електронните пощи. Преди дни от Националната здравноосигурителна каса съобщиха, че продължават, и дори зачестяват, сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията.

Фишинг атака имаше и към други институции, включително към МВР, а от ГДБОП предупредиха за финансова схема, чиято цел е тегленето на кредит или превод на пари в полза на измамниците.

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
41845
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо Корнер
Успешен старт на сезона: Дузпа помогна на Реал в домакинския дебют на Алонсо
5527
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3873
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот IT
Новата ера на сгъваемите телефони: Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в ритъма на твоя живот
2510
Френска петиция иска да блокира заемането на гоблена от Байо на Великобритания Impressio
Френска петиция иска да блокира заемането на гоблена от Байо на Великобритания
407
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите Trip
Влизат в дворовете и къщите ни: Жители на хърватски остров гонят туристите
5130
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
1759
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
1387
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
24020