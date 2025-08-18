Близо 60 000 лева дадоха двама възрастни хора на телефонни измамници, съобщиха от полицията в София и Пловдив.

Възрастна жена, от близък до Пловдив град, е дала на мъж, представил се за полицай 40 000 лева, след като била заблудена в телефонно обаждане, че ще помогне на полицията в акция за залавяне на телефонни измамници, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Пловдив.

В неделя жената, на около 70 години, била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници. Така, въвлечена в един от най-широко разпространените лъжовни сценарии, жената се срещнала пред дома си с непознат и му предала сума от над 40 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство и са предприети активни действия за разкриване на престъплението.

През април в Пловдив бяха арестувани двама мъже за телефонна измама за 13 хиляди лева. А месец по-рано прокуратурата в Пловдив повдигна обвинения по две досъдебни производства за извършени телефонни измами за общо 88 600 лева, припомня БТА.

Столичната полиция също разкри телефонна измама спрямо 90-годишен мъж, предал 17 800 хиляди лева, съобщиха на брифинг от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Софийската районна прокуратура.

Случаят е от миналата седмица. На 13 август е подаден сигнал в Седмо районно управление за телефонна измама. В рамките на няколко часа е установено т.нар. муле - човекът взел парите от пострадалия, съобщи пред медиите главен инспектор Стефан Попов, началник сектор в СДВР.

Част от парите са намерени у задържания, а другата - в жилището му. Възрастният мъж мислел, че помага на полицията в залавянето на телефонни измамници и е предал сумата в торба, съобщи БТА.

Вчера съдът, по искане на прокуратурата, е задържал за постоянно в ареста обвиняемия, каза наблюдаващият прокурор Валентин Добрев. Мъжът е криминално проявен, обвинен е за измама, като се предвижда наказание от една до шест години затвор за това деяние. "Парите ще бъдат върнати на пострадалия още днес", каза Добрев.

Главен инспектор Стефан Попов каза още, че продължава да се работи по установяване на фактическите извършители на телефонната измама. По оперативни данни, те са в Румъния. Ще се установява дали други случаи на телефонни измами са свързани с тези хора.

"МВР не изискват суми от гражданите за провеждане на полицейски операции или каквото и да било. Чуят ли, че някой иска от тях пари по телефона и се представя за служители на МВР, това е телефонна измама. Трябва да затворят телефона и да подадат незабавно сигнал на тел. 112. Бързото подаване на сигнал води до шанса по-бързо да бъде разкрито престъплението", добави Попов.

Той предупреди, че набира сила схемата с т.нар. кредити, в която измамници се представят отново за служители на МВР и под предлог, че някой тегли сума с фалшиво пълномощно от банката, карат хората да теглят големи суми пари, които да бъдат предавани.

