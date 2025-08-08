Опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад", съобщиха bTV и БТА. Малко по-късно информацията беше потвърдена от СДВР.

Извършителят е искал да открадне 100 000 лева в брой, но е заловен.

По информация на медиата парите са били на столична болница.

Как да извършим граждански арест и да избегнем обвинение или присъда
Служителка от лечебното заведение е държала голямата сума в чанта, за да ги внесе в банката.

Нападателят е чакал пред сградата, като се предполага, че е имал предварителна информация.

След помощ от граждани полицаите от местното районно управление го задържат в района на местопрестъплението.

На място се извършват процесуално-следствени действия. 

