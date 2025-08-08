Опит за грабеж пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад", съобщиха bTV и БТА. Малко по-късно информацията беше потвърдена от СДВР.
Извършителят е искал да открадне 100 000 лева в брой, но е заловен.
По информация на медиата парите са били на столична болница.
Служителка от лечебното заведение е държала голямата сума в чанта, за да ги внесе в банката.
Нападателят е чакал пред сградата, като се предполага, че е имал предварителна информация.
След помощ от граждани полицаите от местното районно управление го задържат в района на местопрестъплението.
На място се извършват процесуално-следствени действия.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
