Общината, полицията и прокуратурата ще потушават напрежението в Ботевград заради смъртта на 31-годишен наркозависим в понеделник. Това е решено на среща между кмета на общината Иван Гавалюгов, директора на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов, началника на РУ-Ботевград, административния ръководител на Районна прокуратура-Ботевград Мая Големанова с жители на ромската махала в Ботевград.

"На финала на срещата бе взето решение за извършване на анализ и предприемане на допълнителни мерки от всяка институция съобразно нейните компетенции, активно използване на ресурсите на медиацията и повишаване на личната ангажираност на гражданите", съобщиха от вътрешното министерство.

Домакинът Иван Гавалюгов е приканил към набелязване на мерки за още по-ефективно противодействие на наркоразпространението.

Старши комисар Тихомир Ценов е посочил, че по тази линия в специализирани полицейски операции на РУ-Ботевград са задържани 34-ма, образувани са 11 досъдебни производства и 23 преписки от началото на годината.

Той се обърнал към жителите на ромската махала с призив да бъдат по-активни и да съдействат на полицията с точни и конкретни данни: "Оценявам вашата нетърпимост към разпространителите на дрога, тя е полезен инструмент, нека обаче бъде насочена в правилната посока - чрез предоставяне на известната ви информация, а не чрез размирици и саморазправи."

Районният прокурор Мая Големанова е пояснила спецификата на наказателните производства, образувани за държане и разпространение на наркотични вещества, както и значимостта на доказателствения материал, представян пред съда с оглед вземането на съответната мярка за неотклонение.

"Ще настояваме и ще медиаторстваме тези проблеми, които споделят от ромската общност, да бъдат добре описани и структурирани, и адресирани към институциите от името на Общината и ще настояваме за резултат от подадените сигнали", каза на брифинг след срещата кметът Гавалюгов, цитиран от БТА.

Той ще се настоява НАП да направи съответните проверки на лица, за които се твърди, че имат имущество, което не отговаря на доходите им. Също така местната власт е поела ангажимент имоти, за които се смята, че се ползват от наркоразпространители да бъдат поставени под общинско видеонаблюдение и зоните, за които се твърди, че се използват за наркоразпространение да бъдат добре осветени.

Гавалюгов добави, че по различни програми се работи с наркозависими под формата на беседи и обучения. Родители, които казват, че децата им са потърпевши и наркозависими, не са успели да мотивират децата си или да присъстват дори на тези беседи. "Те самите имат отговорност към децата си, те трябва много добре да го осъзнаят, не само институциите", посочи Гавалюгов.

Жандармерия и специализирани полицейски сили блокираха част от Ботевград и близкото село Трудовец в понеделник, след като гневна тълпа нахлу в къща и я потроши. В жк "Саранск" в Ботевград се събраха роднини, близки и приятели на починалия Румен, които решиха да си отмъстят на мъжа, когото считат за отговорен за смъртта на 30-годишния Румен. Голяма част от тълпата стигна до село Трудовец, което е само на няколко километра от Ботевград. Разгневените хора нахлуха в къщата на сочения за дилър и след като не го открили там - я потрошиха.

Преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се лекувал в център за зависимости в Самоков. След като се прибрал, бил в много добро състояние - тренирал, спял и се хранел нормално. Баща му Сашо Христов няколко пъти подавал устни жалби, оплаквайки се на криминални полицаи в града, срещу осем души, продаващи наркотици.

Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите, твърди Христов.

"Наркодилърите не работят в мрежа, те са конкуренция. Поро, брат му Иван Пиката и един, на когото казват Врачанина, работят заедно. Всички останали са си конкуренция. Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил", заяви бащата.

