Преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се лекувал в център за зависимости в Самоков, каза баща му

Полицията в Ботевград отхвърли твърденията за "чадър" върху наркоразпространението в града, като посочи, че има множество заведени дела. В момента е засилено присъствие на жандармерията в града, след като късно снощи избухна напрежение заради смъртта на млад мъж. Близките му твърдят, че дилъри му продали дрога с фентанил.

Жители на града изразиха съмнения, че институциите не действат достатъчно решително срещу наркоразпространението и че върху търговията с дрога се "поставя чадър".

От районното управление в Ботевград посочват, че има редица действия срещу този вид престъпност.

"От началото на годината досега са образувани 11 досъдебни производства по чл. 354 за наркоразпространение и държане. Задържани са 34 лица от контингента на общината и други преминаващи", каза зам.- директор на ОД на МВР -София област Георги Калайджиев по bTV.

По думите им срещу конкретния човек, чието име се свързва със случая, също има дела: едно досъдебно производство от 2023 г., което вече е в съдебна фаза, второ производство от март тази година, по което са правени претърсвания в дома му.

От февруари в района има постоянно присъствие на жандармерия, като се провеждат ежедневни специализирани операции, насочени към разпространението на наркотични вещества.

Постигнати са високи резултати. Предприемаме всички оперативни и следствени действия за събиране на доказателства и за доказване на престъпната дейност, увериха от МВР.

На въпрос дали лицето, за което хората твърдят, че е "на свобода", се намира в България, от полицията обясниха: "В момента мисля, че е в страната, но тези данни са част от оперативните действия и не мога да дам повече подробности."

Според местни жители обаче мъжът е напуснал България.

"Официалната причина за смъртта на сина ми е масивен инфаркт, причинен от много силна билка", разкри бащата Сашо Христов по NOVA. По думите му негови приятели му казали, че видели сина му с мъжа, когото обвинява, че е наркодилър. Той си купил топче, увито в станиол.

Преди да почине, 31-годишният мъж 8 месеца се лекувал в център за зависимости в Самоков. След като се прибрал, бил в много добро състояние - тренирал, спял и се хранел нормално. Сашо Христов няколко пъти подавал устни жалби, оплаквайки се на криминални полицаи в града, срещу осем души, продаващи наркотици. Официално оплакване в полицията обаче не е писал.

"Има понякога полицаи, обикалят в циганската махала, но защо не са в затвора тези хора, а се разхождат на свобода и си продават наркотиците", пита почерненият баща. Според него има чадър над дилърите. Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите. Това твърди Христов.

"Наркодилърите не работят в мрежа, те са конкуренция. Поро, брат му Иван Пиката и един, на когото казват Врачанина, работят заедно. Всички останали са си конкуренция. Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил", твърди бащата.

По-рано стана ясно, че издирват сочения за наркодилър, когото жители на Ботевград обвиняват за смъртта на техния близък.

Според местните той разпространявал марихуана, метадон и амфетамин. Днес полиция, кмет и ромски тартори се срещат, след като снощи в града избухна напрежение.

Разгневени хора блокираха снощи движението по булевард "Цар Освободител" в Ботевград в района на болницата. Така те изразиха протеста си след поредния смъртен случай от свръхдоза наркотици. На място при протестиращите дойде и кметът на Ботевград Иван Гавалюгов и началникът на полицейското управление Светослав Иванов. Докато кръстовището в Ботевград беше блокирано, друга голяма група се отправи към село Трудовец и нахлу в къщата на сочения наркодилър и буквално изпотрошиха всичко. По това време той не е бил в дома си. Според свидетели, полицията е дошла 30 минути след нахлуването.

