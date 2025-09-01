30-годишният Румен издъхнал вчера от инфаркт, но близките му твърдят, че е заради дрога, продадена му от собственика на имота, в който нахлули

18 Снимка: Скрийншот/You Tube

Жандармерия и специализирани полицейски сили блокираха част от Ботевград и близкото село Трудовец, след като гневна тълпа нахлу в къща и я потроши, съобщиха местният сайт "Балканец" и Нова телевизия.

Напрежението ескалирало заради смъртта на 30-годишен мъж вчера. Макар че според медицинската документация той е издъхнал от инфаркт, близките му твърдят, че е в резултат на наркотици, продадени му от дилър от Трудовец.

Около 19 часа в жк "Саранск" в Ботевград се събрали роднини, близки и приятели на починалия. Около половин час по-късно те решили да си отмъстят на мъжа, когото считат за отговорен за смъртта на 30-годишния Румен.

Така голяма част от тълпата стигнала до село Трудовец, което е само на няколко километра от Ботевград. Разгневените хора нахлули в къщата на сочения за дилър и след като не го открили там - я потрошили. След това се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, които смятат за разпространители на наркотици.

От Областната дирекция на МВР-София съобщиха, че на място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, коли на жандармерията, както и специализирани полицейски сили. На този етап няма данни за пострадали.

Според вътрешното ведомство ситуацията е овладяна.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.