Жандармерия и специализирани полицейски сили блокираха част от Ботевград и близкото село Трудовец, след като гневна тълпа нахлу в къща и я потроши, съобщиха местният сайт "Балканец" и Нова телевизия.

Напрежението ескалирало заради смъртта на 30-годишен мъж вчера. Макар че според медицинската документация той е издъхнал от инфаркт, близките му твърдят, че е в резултат на наркотици, продадени му от дилър от Трудовец. 

Около 19 часа в жк "Саранск" в Ботевград се събрали роднини, близки и приятели на починалия. Около половин час по-късно те решили да си отмъстят на мъжа, когото считат за отговорен за смъртта на 30-годишния Румен. 

Така голяма част от тълпата стигнала до село Трудовец, което е само на няколко километра от Ботевград. Разгневените хора нахлули в къщата на сочения за дилър и след като не го открили там - я потрошили. След това се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, които смятат за разпространители на наркотици.

Жандармерия блокира Мездра след безредиците заради загиналия Томи (снимки)
Виж още Жандармерия блокира Мездра след безредиците заради загиналия Томи (снимки)

От Областната дирекция на МВР-София съобщиха, че на място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, коли на жандармерията, както и специализирани полицейски сили. На този етап няма данни за пострадали.

Според вътрешното ведомство ситуацията е овладяна.

ИЗБРАНО
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед" Лайф
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"
23943
Легендата Дел Боске говори за Стоичков, Пенев и Трифон преди България - Испания Корнер
Легендата Дел Боске говори за Стоичков, Пенев и Трифон преди България - Испания
5363
Стивън Сегал ще строи заводи в Русия Бизнес
Стивън Сегал ще строи заводи в Русия
9515
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео) IT
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео)
16963
Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души Impressio
Фестивалът на Соня Йончева обедини 10 000 души
1200
Безпрецедентно: 1100 хотела в Нидерландия се включват в колективен иск срещу Booking Trip
Безпрецедентно: 1100 хотела в Нидерландия се включват в колективен иск срещу Booking
1257
Домашен сладолед с пъпеш Вкусотии
Домашен сладолед с пъпеш
2012
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират? Zodiac
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират?
1237
Лятото продължава и през септември, слънце с температури до 36 градуса през седмицата Времето
Лятото продължава и през септември, слънце с температури до 36 градуса през седмицата
2088