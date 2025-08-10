2660 Снимки в колаж: iStock by Getty Images

В тишината и спокойната атмосфера на най-старите библиотеки в Европа, от Балтика до Франция, в продължение на година и половина се е разигравала дръзка криминална драма. От пролетта на 2022 г. до есента на 2023 г. организирана престъпна група методично е похищавала безценни прижизнени издания на руски класици от XIX век, извършвайки най-мащабния и систематичен грабеж на книги от Втората световна война насам. Международното разследване, получило кодовото название "Операция Пушкин", разкри сложна мрежа, чиито нишки, както се предполага, са водели до заможни колекционери в Москва, разказва Би Би Си.

Анатомия на идеалния грабеж: подправяне, психология и дързост

Схемата на престъпленията е била изпипана до най-малкия детайл и се е основавала на комбинация от изкусна подправка и тънък психологически подход. Членовете на групата, грузински граждани, са използвали висококачествени фалшиви паспорти, за да се регистрират в библиотеките. Те често са се представяли за украински бежанци или усърдни изследователи, което е предизвиквало съчувствие и е приспивало бдителността на персонала.

Първият документиран епизод се случва през април 2022 г. в библиотеката на Тартуския университет в Естония - историческия Дерптски университет, основан още в Руската империя. Двама мъже, представили се за учен и негов помощник, поръчват осем изключително редки тома, включително първите пълни издания на "Евгений Онегин" и "Борис Годунов" от Пушкин. Няколко месеца по-късно служителите откриват, че оригиналите са изчезнали, а на тяхно място са оставени изкусно изработени копия. Кориците, релефните надписи и дори вписаните инвентарни номера са били старателно имитирани и само детайлен преглед на страниците е можел да разкрие подмяната.

Този случай не е бил единичен. Подобни кражби са се случили в Националната библиотека на Латвия, библиотеката на Талинския университет, Националния институт за източни езици и цивилизации в Париж и в още десетина други институции. Методите са варирали: на места книгите са били подменяни, на други просто изнасяни под дрехите, а в Париж крадците дори извършват нощно проникване в читалнята, след като предварително са поръчали нужните им фолианти от хранилището.

Най-силно пострадва библиотеката на Варшавския университет, чиято колекция от руска литература се смята за една от най-добрите в света извън Русия и по чудо е оцеляла по време на Втората световна война. Оттам са откраднати 78 екземпляра на обща стойност над 500 хиляди евро. Професор Йероним Грала предполага, че крадците, първоначално насочили се към конкретни книги, са открили, че неотдавнашна реформа, облекчаваща правилата за достъп до редките фондове, е открила пред тях "златни мини". Първоначално те са използвали качествени подправени копия, но по-късно, осмелили се, са подхвърляли "примитивни боклуци", които служителите на хранилището, проверявайки само наличието на шифър и съответствието на размера на книгата, не са разпознавали веднага.

"Магьосникът с книгите": портрет на главния заподозрян

Централна фигура в разследването става 48-годишният Бека Цирекидзе, колоритен персонаж, който нарича себе си "магьосник с книгите". В интервю от естонския затвор той се представя като обаятелен и ерудиран човек, който от младостта си се е увличал по антики и е можел на око да определи стойността на всяка книга. Той твърди, че е реставрирал и препродавал хиляди томове, основно за клиенти от Русия.

Зад фасадата на библиофила обаче се крие криминално минало. През 2016 г. Цирекидзе вече е бил осъден в Грузия за кражба на редки книги на футуристи. В рамките на "Операция Пушкин" той е задържан в Рига през ноември 2022 г. и впоследствие е осъден в Латвия и Естония. Неговата роля, според версията на следствието, се е състояла в разузнаване: половин година преди кражбите той е посещавал библиотеките, подробно е фотографирал и изучавал точно тези книги, които по-късно са били похитени от неговите съучастници.

Самият Цирекидзе дава противоречиви показания. Той частично признава вината си, но най-често прехвърля отговорността върху съучастниците си, твърдейки, че "им е имал твърде голямо доверие". В един случай той заявява, че просто е живял в една стая с човека, извършил кражбата, и е разговарял с него за книги. В друг - че е помагал на своя "осиновен племенник", който уж е извършил подмяната в Тарту. Единственото престъпление, което той напълно признава, е кражбата от библиотеката в Талин, която описва с мекия термин "присвоил".

Криминалната сага се оказва семейна афера. Синът на Бека, Мате Цирекидзе, и съпругата му Ана Гоголадзе са осъдени в Грузия за кражба на пет книги от Варшавския университет. Те са заснети от камери за видеонаблюдение. Бека настоява за невинността на сина си, издигайки версията, че към момента, в който Мате е взел книгите, оригиналите вече са били откраднати от трето лице, а той е изнесъл само евтини копия. Дъщерята на Бека, Кристина, също получава присъда за закупуване на самолетни билети за брат си и съпругата му.

Крайна спирка - Москва: търгове и аукциони

Ключово доказателство, сочещо към крайната дестинация на похитените съкровища, стават показанията на Михаил Замтарадзе, осъден във Вилнюс. Той е откраднал 17 редки издания, включително нецензурирания "Кобзар" на Тарас Шевченко от 1840 г., на обща стойност 600 хиляди евро. В съда Замтарадзе напълно признава вината си и заявява, че е действал по поръчка от Москва. Той подробно описва схемата: книгите са били опаковани и изпращани с автобус до Беларус, а той е получавал плащане в размер на 30 хиляди долара в криптовалута. По думите му, както фалшивите документи, така и копията за подмяна също са му били изпратени от Москва. Той дори назовава името на предполагаемия поръчител - някой си Максим Цитрин, уж заместник-директор на московска аукционна къща.

Полските следователи и професор Грала предоставят доказателства, че поне четири книги от Варшава са се появили на търгове на московската аукционна къща "Литфонд". Сред тях е и легендарното четиритомово издание на "Стихотворения" от Пушкин, продадено за 12 милиона рубли (над 130 000 долара). На премахнатите вече страници от сайта на аукциона ясно се виждат дореволюционни печати на "Библiотека императорскаго Варшавскаго университета" и библиотечни шифри.

Генералният директор на "Литфонд" Сергей Бурмистров коментира пред Би Би Си, че аукционът работи стриктно в рамките на закона, който забранява приемането на книги с печати на действащи държавни библиотеки. Според него старите печати не предизвикват подозрения, тъй като след революцията огромно количество книги от императорски и ведомствени библиотеки се е разпръснало по света и се е озовало в частни колекции, превръщайки се в легална стока.

Професор Грала определя тази аргументация като несъстоятелна. Той подчертава, че експерти от такъв ранг са длъжни да знаят за съществуването на най-големия руски фонд във Варшава и биха могли лесно да проверят по електронния каталог, че книгите фигурират в сбирката на библиотеката. Той също така обяснява, че на много исторически паметници умишлено не са поставяни съвременни печати, за да не се повреди артефактът, запазвайки оригиналните печати и шифри.

Пазар, мотиви и уязвимостта на културата

Експертът по антикварни книги Пьотър Дружинин потвърждава, че в периода 2022-2024 г. на руския пазар се наблюдава аномален скок в предлагането на прижизнени издания на класици, което е предизвикало подозрения сред специалистите. Търсенето на такива книги в Русия е огромно и непрекъснато расте, а купувачите са тесен кръг от заможни, непублични колекционери. За тях, според Дружинин, покупката може да бъде свързана не само с инвестиции, но и с особено чувство за "историческо завръщане на книжовните паметници в родината".

Бека Цирекидзе от затвора цинично обобщава философията на престъпниците: "Половин килограм злато, което струва 50 хиляди евро, се охранява от двадесет и двама въоръжени мъже. Две книги, които струват 50 хиляди евро, лежат някъде в Европа в библиотека и ги охранява една малка старица". Той директно посочва руския пазар като краен потребител, движен, по думите му, от "империализъм и шовинизъм".

"Операция Пушкин" разкрива трагичната уязвимост на културните институции в Европа пред лицето на организираната престъпност. Оказа се, че съкровища, преживели войни и революции, са беззащитни пред група хора, въоръжени с фалшиви паспорти, дързост и дълбоки познания както по библиография, така и по пропуските в системите за сигурност. Докато текат съдебните процеси, а голяма част от откраднатите книги все още не е намерена, главният въпрос остава открит: колко още безценни артефакти са се озовали безвъзвратно в частни колекции, закупени с криптовалута и изнесени от тихите европейски читални?

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.