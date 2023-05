Красимир Каменов-Къро и семейството му са убити в Кейптаун, съобщи БНТ, като се позова на свои източници.

Информацията за открити тела на четирима български граждани - двама мъже и две жени, на видима възраст между 40 и 50 години бе потвърдена от полицията в южноафриканския град. Самоличността им обаче не е оповестена официално.

"Около 8.20 часа тази сутрин труповете на две жени и двама мъже с огнестрелни рани са открити в къща в предградието Констанция на Кейп Таун. Считаме, че жертвите са от български произход", заяви говорителят на местното полицеско управление полковник Андре Траут.

По думите му на място се извършва оглед от детективи от отдел "Тежки престъпления", като до момента не е установен мотив за масовото убийство. Разследването по случая продължава.

#sapsWC Crime scene experts are still combing the scene in Constantia where the bodies of 4 people, 2 females and 2 males, were discovered this morning. The victims, aged between 40 and 50 were discovered with gunshot wounds. #CrimeStop #MySAPSApp MEhttps://t.co/U4JcxWJhO9 pic.twitter.com/2QZI1ETqEu