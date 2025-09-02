Държани са при нечовешки условия, а събраните от тях пари са превеждани към България

44 Снимка: МВР

ГДБОП проведе специализирана полицейска операция по международно разследване за трафик на хора от България към Швейцария, съобщиха от МВР.

Акцията е организирана в изпълнение на молба за правна помощ и е реализирана днес в град Долни Дъбник, област Плевен. В нея участваха представители на прокуратурите и съдебните власти на двете страни, следователи от Националната следствена служба и полицейски служители от ОД МВР - Плавен. Действията са реализирани под ръководството на Международния отдел на Върховна Касационна прокуратура.

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 година срещу организирана престъпна група, създадена с цел трудова експлоатация и трафик на български граждани, които да извършват просия в Швейцария. Шестима българи, арестувани у нас и в партньорската страна преди 3 години, са осъдени от властите в Женева за трафик на хора и пране на пари. Издадените присъди са до седем години лишаване от свобода.

Установено е, че те са трафикирали десетки българи от ромските махали на градове от Северна България, които са държани при нечовешки условия, като средствата от осъществяваната от тях дейност са превеждани от организаторите на канала към България.

При проведената полицейска операция и след събрани допълнително данни по случая, са претърсени три имота, свързани с организаторите на групата. Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства, имащи отношение към воденото производство и са разпитани свидетели. Работата по случая продължава.

