Министърът на външните работи Игнацио Касис заяви, че страната му е предложила да бъде домакин на мирни преговори по време на негова среща със Сергей Лавров

Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, ако той дойде в страната за преговори за мир в Украйна, въпреки заповедта за арест на Международния наказателен съд. Това заяви швейцарският външен министър Игнацио Касис, цитиран от световните агенции.

По време на пресконференция, дипломат №1 на Берн уточни, че на руския държавен глава ще му бъде позволено да влезе в страната при определени обстоятелства.

"Миналата година федералното правителство определи правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест - "ако то дойде за мирна конференция, а не по лични причини", обясни Игнацио Касис.

Френският президент Еманюел Макрон вече повдигна въпроса за провеждане на среща на върха за мир между Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски в Европа, в "неутрална страна, може би Швейцария".

"Настоявам за Женева", каза той в интервю, излъчено по-рано във вторник по френския новинарски канал LCI.

На 17 март 2023 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на руския президент по обвинения в "незаконно депортиране" и "прехвърляне" на украински деца от окупираните региони на Украйна към Русия - деяния, квалифицирани като военни престъпления. По същите обвинения заповед за арест беше издадена и за детския омбудсман Мария Лвова-Белова.

Решението бе посрещнато с критики от Кремъл и отричане на юрисдикцията на съда, докато Украйна и ЕС го приветстваха като важна стъпка към утвърждаване на международното правосъдие.

Москва отрича обвиненията на Трибунала в Хага, а руските власти твърдят, че заповедта за арест е доказателство за враждебността на Запада към Русия, която образува наказателно дело срещу прокурора и съдиите от МНС, които издадоха заповедта.

