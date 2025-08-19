Швейцария ще предостави имунитет на руския президент Владимир Путин, ако той дойде в страната за преговори за мир в Украйна, въпреки заповедта за арест на Международния наказателен съд. Това заяви швейцарският външен министър Игнацио Касис, цитиран от световните агенции.

Русия на Путин

По време на пресконференция, дипломат №1 на Берн уточни, че на руския държавен глава ще му бъде позволено да влезе в страната при определени обстоятелства.

"Миналата година федералното правителство определи правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест - "ако то дойде за мирна конференция, а не по лични причини", обясни Игнацио Касис.

Френският президент Еманюел Макрон вече повдигна въпроса за провеждане на среща на върха за мир между Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски в Европа, в "неутрална страна, може би Швейцария".

"Настоявам за Женева", каза той в интервю, излъчено по-рано във вторник по френския новинарски канал LCI.

На 17 март 2023 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на руския президент по обвинения в "незаконно депортиране" и "прехвърляне" на украински деца от окупираните региони на Украйна към Русия - деяния, квалифицирани като военни престъпления. По същите обвинения заповед за арест беше издадена и за детския омбудсман Мария Лвова-Белова.

Решението бе посрещнато с критики от Кремъл и отричане на юрисдикцията на съда, докато Украйна и ЕС го приветстваха като важна стъпка към утвърждаване на международното правосъдие.

Москва отрича обвиненията на Трибунала в Хага, а руските власти твърдят, че заповедта за арест е доказателство за враждебността на Запада към Русия, която образува наказателно дело срещу прокурора и съдиите от МНС, които издадоха заповедта.

ИЗБРАНО
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на "Traitors: ...
10017
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк? Корнер
Нямаше виза, спеше в зала и кашляше кръв, а сега е на върха. Може ли някой да спре Чеченския Вълк?
7804
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат Бизнес
Българите изтеглили бързи кредити за над 7 млрд. лв. Младите взимат най-много и не връщат
5975
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина IT
Ави Льоб: Междузвездният обект, преминаващ в Слънчевата система, излъчва собствена светлина
2939
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат Impressio
Иън Гилън на 80: Бил съм на купони твърде диви, за да се опишат
5147
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн URBN
AI Slop: Когато боклучавото изкуство става злато онлайн
532
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13 Trip
Четири уикенда, разказващи историята на България през обектива на OPPO Reno 13
3754
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин Вкусотии
Вредно ли е да ядем бъркани яйца всяка сутрин
1747
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички? Zodiac
Кои знаци искат да бъдат харесвани от всички?
961