Жена станала жертва на фишинг и загубила 10 000 лева, които си дръпнали иззмамниците от криптоплатформата

ГДБОП обяви за първия случай на киберизмама под знака на еврото - българска гражданка се хванала на лъжата за необходимо незабавно превалутиране и я ограбили онлайн с 10 000 лв.

"Получихме сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България", обяви на брифинг старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП.

Комисарят разказа и как потърпевшата е паднала в капана на измамниците. Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широко известно приложение за криптирана комуникация.

"Профилът на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал лого на платформата, която жертвата е използвала.

В процеса на комуникация, жертвата е информирана, че ако не започне процес по прехвърляне в служебна сметка на тази платформа, те ще бъдат изгубени и няма да може да ползва приложението в тази онлайн платформа за разплащания", обясни комисар Владимир Димитров.

Жената се е подвела по фишинг съобщението, извършила е няколко плащания по посочена от измамниците банкова сметка. Впоследствие приложението и е било "превзето" .

"Сумата в размер на 10 хиляди лева е пренаредена към криптоплатформи от измамниците, други платформи за онлайн разплащане и битови сметки и услуги", каза още директорът на"Киберпрестъпност" в ГДБОП, цитиран от БНТ.

От ГДБОП апелират към хората да бъдат внимателни към подобен тип измами когато правят някакви действия свързани с превалутиране във връзка с въвеждането на еврото в България .

"Превалутирането ще бъде извършвано само от БНБ, търговските банки в България, както и Български пощи. Всякакви съобщения под формата на есемес и комуникация в приложения, мейли, категорично са измама. В страната има ред, по който ще бъде извършено това превалутиране", напомни комисар Димитров.

