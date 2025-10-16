Софийска градска прокуратура и ГДБОП разбиха при съвместна спецоперация организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и контрабанден внос на стоки от Китай, в резултат на което държавният бюджет е ощетен с над 30 милиона лева.

Групата е действала от началото 2023 г., а разследването е започнало през юли тази година. Акцията е извършена на 14 октомври в София и други градове в страната.

Задържани са 24 души, осем от които вече са с повдигнати обвинения за организирана престъпна група, която е създадена с користна цел за данъчни престъпления и изпиране на пари. Четирима са били ръководителите, а другите четирима са участници, съобщи говорителят на СГП Десислава Петрова..

Разкрита е мащабна схема за данъчни измами с луксозни коли
Виж още Разкрита е мащабна схема за данъчни измами с луксозни коли

В акцията са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП и координирана от 5 наблюдаващи прокури. Извършени са над 100 действия по разследвания, от тях 90 претърсвания и изземвания в различни обекти, отделно от това огледи на местопроизшествия и обиски на лица. Иззети са много доказателства - мобилни телефони, тефтери със записки, фактури, касови апарати, карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 в левова и еврова валута, каза заместник градският прокурор.

Прокуратурата внася днес в съда искане за задържане под страна на петима от обвиняемите, двама се издирват, а един ще бъде освободен под парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, непозволяващо престой в арест.

По разследването е събран огромен по обем фактически материал, включително след разпити на анонимни свидетели. Предстоят данъчни ревизии. След цялостна преценка на всички събрани материали е възможно обвинението да разшири обхвата си както по отношение на предметните предели, така и по отношение на обвиняемите лица, уточни прокурор Петрова.

Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар - дрехи, чанти, обувки, стоки пза домашна употреба и други, които са пристигали с кораби на пристанището в Пирея, след което транспортирани в България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и ДДС, чрез контролирани от групата търговски дружества са използвани порочни документи, неистински, преправени или с невярно съдържание.

Престъпната схема е позната като "китайско карго" за манипулиране на данъчни и митнически документи. Операцията е изключителна по мащабите си, каза Йордан Пешев - заместник директор на ГДБОП-МВР.  Касае се за огромни по обем стоки - и в онлайн сайтове, и в търговски обекти, предимно в София.

 

ГДБОП и Европол разбиха канал за трафик на мигранти през България и Сърбия (снимки)
Виж още ГДБОП и Европол разбиха канал за трафик на мигранти през България и Сърбия (снимки)

"Операцията е изключителна по мащабите си, задържани са общо 24 души", подчерта Пешев.

Тепърва ще се установява дали има участие на държавни служители в схемата.

"На този етап разследването нито може да потвърди, нито да отрече участие на държавни служители в схемата", уточни заместник директор на ГДБОП-МВР. 

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
33373
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
20375
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2909
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
6548
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
6099
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
5452
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят Вкусотии
Ето кои са най-безполезните кухненски принадлежности според шеф-готвачи от цял свят
975
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
976
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
607