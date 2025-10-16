5948 Снимка: ГДБОП

Софийска градска прокуратура и ГДБОП разбиха при съвместна спецоперация организирана престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и контрабанден внос на стоки от Китай, в резултат на което държавният бюджет е ощетен с над 30 милиона лева.

Групата е действала от началото 2023 г., а разследването е започнало през юли тази година. Акцията е извършена на 14 октомври в София и други градове в страната.

Задържани са 24 души, осем от които вече са с повдигнати обвинения за организирана престъпна група, която е създадена с користна цел за данъчни престъпления и изпиране на пари. Четирима са били ръководителите, а другите четирима са участници, съобщи говорителят на СГП Десислава Петрова..

В акцията са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП и координирана от 5 наблюдаващи прокури. Извършени са над 100 действия по разследвания, от тях 90 претърсвания и изземвания в различни обекти, отделно от това огледи на местопроизшествия и обиски на лица. Иззети са много доказателства - мобилни телефони, тефтери със записки, фактури, касови апарати, карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 в левова и еврова валута, каза заместник градският прокурор.

Прокуратурата внася днес в съда искане за задържане под страна на петима от обвиняемите, двама се издирват, а един ще бъде освободен под парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, непозволяващо престой в арест.

По разследването е събран огромен по обем фактически материал, включително след разпити на анонимни свидетели. Предстоят данъчни ревизии. След цялостна преценка на всички събрани материали е възможно обвинението да разшири обхвата си както по отношение на предметните предели, така и по отношение на обвиняемите лица, уточни прокурор Петрова.

Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар - дрехи, чанти, обувки, стоки пза домашна употреба и други, които са пристигали с кораби на пристанището в Пирея, след което транспортирани в България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и ДДС, чрез контролирани от групата търговски дружества са използвани порочни документи, неистински, преправени или с невярно съдържание.

Престъпната схема е позната като "китайско карго" за манипулиране на данъчни и митнически документи. Операцията е изключителна по мащабите си, каза Йордан Пешев - заместник директор на ГДБОП-МВР. Касае се за огромни по обем стоки - и в онлайн сайтове, и в търговски обекти, предимно в София.

"Операцията е изключителна по мащабите си, задържани са общо 24 души", подчерта Пешев.

Тепърва ще се установява дали има участие на държавни служители в схемата.

"На този етап разследването нито може да потвърди, нито да отрече участие на държавни служители в схемата", уточни заместник директор на ГДБОП-МВР.

