Най-големият дял на внасяните незаконно в Белгия цигари идва от България, съобщават белгийски медии, цитирани от БТА. Отбелязва се, че в последните години се наблюдава чувствително увеличение на контрабандата заради повишението на акциза върху тютюневите изделия в Белгия.

В последните години средната цена на пакет цигари в Белгия нарасна от 6,39 на 10,57 евро, като мярката бе въведена, за да се ограничи употребата на цигари. Властите отчитат, че е постигнат обратен ефект - нараства незаконният внос на евтини цигари, като същевременно белгийският бюджет е загубил 692 милиона евро приходи между 2020 и 2024 година. Само за първото тримесечие на тази година 34,6 на сто от изпушените цигари в страната не са донесли бюджетни приходи, докато миналата година този дял е бил 26,9 на сто, сочи проучване.

От незаконните цигари в Белгия едва 2,9 на сто са фалшиви, докато 31,7 на сто са произведени законно, но са внесени в нарушение на правилата, които предвиждат, че всеки пътник може да пренася в багажа си до два стека цигари.

От България пристигат 45,4 на сто от незаконно внесените тютюневи изделия, от Люксембург, където акцизите са чувствително по-ниски - 14,7 на сто, от Турция - 7,8 на сто. Отчита се значителен внос също от Румъния, Мароко и Албания. Според експерти в тази област това, че някои от тези държави не са туристически, води до извода, че става дума за организирана контрабанда.

Федерацията на тютюнопроизводителите от Белгия и Люксембург е на мнение, че колкото повече акцизите се повишават, толкова по-широки възможности се отварят пред престъпните мрежи. От организацията призовават белгийското правителство да преразгледа подхода си към акцизите и ограниченията срещу електронните цигари.

