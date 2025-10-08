Седем души са арестувани, след като служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) разби престъпна група за трафик на мигранти през България, съобщиха от дирекцията на официалната си фейсбук страница.

Операцията е била координирана от Европол. Мигрантите са пътували към Западна и Южна Европа през България и Сърбия.

Работата по случая е започнал отдел "Трансгранична организирана престъпност" на ГДБОП. Акцията е проведена в областите София, Стара Загора и Враца на 7 октомври.

Снимка: Пресцентърът на МВР

Участвали са полицаи и от гръцката служба за борба с нелегалната миграция, румънската "Гранична полиция" и борба с организираната престъпност, службата за борба с организираната престъпност на Молдова и на Европол.

Снимка: МВР

Операцията е била по линия нелегална миграция и е реализирана в рамките на регионална оперативна целева група (OTF ITER), създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна страна. Единият от арестуваните е на високо ниво в йерархията на международния трафик.

Снимка: Пресцентърът на МВР

На шестима от задържаните - петима българи и сирийски гражданин, са повдигнати обвинения и са задържани.

Претърсени са 11 имота и три автомобила.

Снимка: МВР

Иззети са 13 мобилни телефона, сим карти, договори за наем на автомобили, записни заповеди и други документи, относими към извършваната престъпната дейност, както и фалшиви банкноти от 200 евро. Разпитани са 10 свидетели.

Работата по случая продължава.

Снимка: МВР

България пази европейските граници изключително добре и успешно. В сравнение с 2024 г. опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75%, заяви министър-председателят Росен Желязков в Копенхаген преди дни.

