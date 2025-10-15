Всички задържани са българи и са част от трансгранична мрежа, а искането за арест е на прокуратурата в Марсилия

2662 Снимка: БТА

Четирима мъже са вече арестуваните за пране на пари при спортни залагания, всички те са българи и в никакъв случай не са на най-ниското стъпало на трансграничната престъпна мрежа. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата, ГДБОП и Националната следствена служба, които са предприели действията по арестите и обиските по искане на френските власти.

За четиримата има издадена европейска заповед за задържане и четири заповеди на прокуратурата в Марсилия. Те са в ареста за 72 часа и предстои прокуратурата да внесе искания за постоянна мярка "задържане под стража", обясни прокурор Ангел Кънев от Софийска градска прокуратура.

"Има подадени сигнали за множество транзакции чрез различни платформи. Лицата по някакъв начин са осъществявали и комуникация, и плащания, и то на 4-5-цифрени суми. Различни са спортните мероприятия и става въпрос за няколко години назад", обясни следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба. Още в края на април е постъпила европейската заповед за разследване и още тогава българските разследващи са установили имущественото състояние на заподозрените към транснационална престъпна дейност, допълни той.

Снимка: БТА

Имената на арестуваните не бяха оповестени, нито сумите на залозите и спортните състезания, свързани с измамите по настояване за конфиденциалност от страна на френската прокуратура.

Следовател Маринов разкри, че заради изискването на прокуратурата в Марсилия да не се разгласяват параметрите на разследването, дори самите разследващи, пратени да извършат претърсванията, са нямали представа нито къде отиват, нито какво ще разследват.

Преди ден обаче стана ясно, че първите двама задържани са братята Карен и Юрий Хачатрян.

Съпругът на Златка Райкова и брат му бяха изхвърлени от тениса през 2020 г. заради уговаряне на тенис мачове през 2020 година. Тогава тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) ги намира за виновни по обвинения в манипулиране изхода от двубои. Карен получи доживотна забрана за спорт и глоба в размер на $250 000, докато Юрий е със спрени права за 10 години, а санкцията му е в размер на $50 000.

Сега не е ясно за какви точно нелегални залози иде реч. От прокуратурата обобщиха, че става въпрос за спортни мероприятия от съответните национални спортни календари, както и международни такива. Три от исканията за арест ще бъдат разгледани утре в Софийски градски съд.

Разследването на френските власти е за корупция, пране на пари, манипулиране на резултати от спортни мероприятия и организирана трансгранична престъпност, каза Кънев.

От прокуратурата и следствието добавиха, че вероятно има и други участници извън наша територия, тъй като престъпната мрежа обхваща няколко държави.

Съдът ще реши дали има двойна наказуемост, тоест дали има престъпление и у нас, а от прокуратурата смятат, че такова е налице, заяви още прокурор Кънев. Всички доказателства, събрани при обиските, ще бъдат предадени на френските власти. Според френския закон за този вид престъпна дейност присъдите са затвор за 10 години.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.