Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази нощ на Терминал 1 на летище "Васил Левски" - София, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Около 4:00 ч. тази нощ на Терминал 1 е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

От разпространено в социалните мрежи видео, заснето от дъщерята на пострадалия, се вижда, че сблъсъкът е станал в зоната с магазините на терминала. 

По време на нападението агресорът е счупил бутилка в главата на жертвата, след което продължил да го души и да му нанася удари с юмруци, докато той лежи на земята, пише news24sofia. Изданието добавя, че пребитият мъж е откаран в "Пирогов", където ще претърпи операции.



В средата на август Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 44-годишния Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал, че жена носи взривоопасно устройство на Летище "Васил Левски". В определението си съдът посочи, че Йорданов е с висока степен на опасност за обществото и има основание да се смята, че е извършил престъплението, за което е обвинен.

Според прокурор Йордан Стоянов чрез извършеното престъпление Христо Йорданов е засегнал както обществения интерес, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт. Той подчерта, че мъжът представлява висока степен на обществена опасност.

Адвокатът му Светослав Григоров помоли съда за по-лека мярка. Той обясни, че 44-годишният мъж е извършил престъплението, защото е бил повлиян от лични взаимоотношения с Мартина Хесова - жената, за която е съобщил, че носи взривоопасното устройство. Григоров добави, че няма основание Йорданов да извърши повторно престъпление, а такова срещу Хесова не би било възможно, тъй като тя не живее в България.

Адвокатът изтъкна, че тъй като обвиняемият е баща на две деца - на 12 и 14 години, ако той бъде оставен в ареста, няма да има възможност да се грижи за тях.

Не осъзнавах последствията от действията си, каза пред съда Йорданов. Той посочи, че единственото му намерение е било да бъде проверен багажът на жената.

44-годишния Христо Йордановт беше задържан, след като позвънил на служебен телефон на Летище "Васил Левски" в София и предал невярно повикване за тревога - съобщил, че жена, пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си. В резултат на това на жената била извършена допълнителна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си.

Преди около месец пък мъж подаде сигнал, че се очаква атака над самолет, пътуващ от София до Лондон. Заради сигнала аеропланът не бе допуснат в небето над Чехия и ескортиран от германски изтребители. Мъжът е задържан, но психиатрична експертиза доказа, че той има заболяване и не може да носи съделна отговорност. 

