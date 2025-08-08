За случая съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов, който изрази възмущението си от решението на пилота на Ryanair и е съдействал семейството му все пак да пътува

Пореден скандален случай се разигра на летище "Васил Левски" с днешна дата след скандала с пътничката, която не беше допусната до борда на нискотарифната авиокомпания Ryanair в края на юли, но по вина на наземния оператор "Голдеър Хендлинг България" заради размера на багажа й.

Този път от самолета преди излитане е било свалено дете с увреждане, което е трябвало да лети до Тулуза. Причината - батерията на инвалидната му количка не отговаряла на изискванията. Детето е свалено от борда по решение на пилота на самолета на авиокомпания Ryanair, съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов във Фейсбук. Той вече е възложил проверка на инцидента и е съдействал да не се провали пътуването на семейството.

"Получих информация за пореден скандален случай на летище "Васил Левски" от днес. Българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години е избрало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията", разказа в социалната мрежа вицепремиерът.

Министърът изрази възмущението си от предприетото действие от страна на капитана на полета, въпреки че той има право да вземе решение за безопасността на самолета и пътниците.

"Като баща съм дълбоко потресен от безчовечната постъпка на пилота към детето. Като командир на полета той има право да поиска сваляне на пасажер и инвалидната му количка, защото биха могли да застрашат полета. Той е записал собственоръчно в протокола, че клемите на батериите "не могат да се изолират", обяснява Караджов.

Оказало се обаче, че инвалидната количка на всичкото отгоре отговаря на стандарта и пилотът не е трябвало да процедира по този скандален начин.

"Фактите известни дотук обаче казват друго - количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея не веднъж. А, и бегла проверка на техническите й данни и общите условия на Ryanair показват, че тя отговаря на изискванията на превозвача...", разкрива още след проверка министърът.

Той уточнява, че със съдействието на ръководството на Летище "Васил Левски", семейството все пак ще лети тази вечер и то безплатно до Тулуза.

"И Lufthansa са казали ДА на инвалидната количка, т.е. тя е годна да лети със самолет... Разбира се, компромис с безопасността на полетите не трябва да има! Но за мен става все по-съмнително дали батерията наистина е опасна за полета!", коментира Караджов.

Министърът на транспорта е възложил на Гражданска въздухоплавателна администрация да провери случая, включително и да се свърже със семейството, за да разбера каква е истината.

"Ако преценката на пилота се окаже погрешна - ще изпратя всички събрани материали в Комисията за защита от дискриминация", ангажира се вицепремиерът Гроздан Караджов.

