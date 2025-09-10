"Райнеър" трябва сериозно да ревизира политиката си, защото човешкото отношение ни прави цивилизация, а не да свалят пътници заради един сантиметър разлика в багажа, заяви транспортният министър

6462 Снимка: iStock by Getty Images

Пътници са били държани близо 3 часа на борда на самолет на "Райнеър" на Терминал 2 на летището в София заради проблем с полета, предаде Нова телевизия. Самолетът е трябвало да излети по обяд. Впоследствие пасажерите са били пуснати да излязат, но проблемът още не е разрешен.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов заяви, че сигнал за случая е постъпил следобед и ситуацията се следи. По думите му е възникнала повреда в самолета.

"Машината не може да излети от София, но пътниците са били държани три часа вътре, което е недопустимо. Изглежда, че са опитвали да отстранят проблема на място, за да могат при успех да излетят веднага. Опитват се да изглеждат много точни, но това става за сметка на пътуващите", коментира той.

Караджов подчерта, че "това не е просто арогантно отношение към пътниците, а фелдфебелско поведение". Той каза още, че едва два часа след задържането на полета е било разрешено пътниците да влязат в останалите зони на летището, където могат да си купят храна и вода.

"Смятам, че "Райнеър" трябва сериозно да ревизира политиката си, защото човешкото отношение ни прави цивилизация, а не да свалят пътници заради един сантиметър разлика в багажа", заяви Гроздан Караджов.

По-късно от транспортното министерство съобщиха, че точната бройка на пътниците на самолета на Ryanair по маршрут София-Бристол е 189.

Караджов обясни, защо АТВ-тата не са в законопроекта за атракционните услуги

"АТВ-тата не са атракционни, а са МПС-та и са регулирани от Закона за движение по пътищата", заяви още транспортният министър.

Новият закон предвижда значителни промени - оттук нататък предоставянето на атракционни услуги ще се счита за "правно регламентирана дейност, източник на повишена опасност". Това означава, че длъжностни лица и управители ще могат да носят наказателна отговорност, ако вследствие на техни действия настъпи смърт или тежка телесна повреда.

Освен завишените глоби, законът предлага и принудителна административна мярка - при груби нарушения и завишен риск атракционът ще бъде прекратяван незабавно.

"Това е дискусионен текст, който влиза в обществено обсъждане. Отворени сме за критики и предложения, за да подобрим и допълним закона", заяви Караджов.

Отделни наредби ще регулират детайлно атракционите във въздуха и във водата. Сред вече подготвените промени е забрана лица под 18 години или без капитанско свидетелство да управляват джетове. Целта е да се минимизират рисковете и да се гарантира безопасността на всички участници.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.