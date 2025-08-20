1946 Снимка: МВР

575 леки автомобили, 405 - с висока проходимост 4х4 и 285 мотоциклета купува МВР за столичната и областните си дирекции. Обществената поръчка, документи по която са публикувани в Портала за обществени поръчки, е обявена с прогнозна стойност 126 514 133 лв. без ДДС, парите ще дойдат от фонда за пътна безопасност, който се пълни от глобите за шофьорите.

За 575 оборудвани патрулки вътрешното министерство дава 60 125 833 лв. без ДДС, което прави по близо 105 хил. лв. на автомобил.

Подадени са три оферти. Първата е от "Мото Пфое" ЕООД - вносител на Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Миналата година фирмата започна да доставя на партиди 160 джипа Defender за Гранична полиция.

Втората е от "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД - компания, осигуряваща пожарна, полицейска и друга специализирана техника, с опит в няколко държави. Тя оборудва и достави на МВР миналата година 200 патрулки VW Golf за Пътна полиция.

Третият участник в търга е "Бохемия Екипауто" ООД, дружество, което се занимава с поддръжка на Skoda. Миналата година официалният вносител "Еуратек Ауто" започна да доставя спечелената поръчка за 277 джипа Skoda Kodiaq, също за КАТ.

МВР иска колите да бъдат по гаражите му до не повече от 500 дни след 3 ноември 2025 г., на 6 доставки по най-малко 90 автомобила. За сметка на доставчика ще бъдат всички разходи по придобиване, регистрация и гаранционно обслужване на автомобилите, като гаранцията трябва да е не по-малко от 5 г. и 150 000 км.

За 405 оборудвани джипа МВР дава 54 499 500 лв. без ДДС или по 134 567 лв. на бройка. Двете подадени оферти са от участници и в първия търг - "Авто инженеринг холдинг груп" и "Бохемия Екипауто". Министерството ги иска до 450 дни, на 6 етапа по поне 65 автомобила, като първият да е не повече от 180 дни след подписване на договора. Доставчикът трябва да има сервиз на не повече от 130 км от всеки областен център, като осигурява в срока на гаранционната поддръжка и денонощно помощно бюро, осигуряващо реакция до 3 часа при авария.

МВР иска да купи 205 универсални и 80 спортно-шосейни мотоциклета за 11 888 800 лв., средно по 41 715 лв. Единствен кандидат да ги достави е "Ауто Бавария" ООД, което вече има опит в доставка на мотори BMW за СДВР.

Какви модели, на какви цени, при какви условия се предлагат в подадените оферти, още не е оповестено. Няма фиксиран срок за избор на доставчици, но в условията на проектодоговорите се вижда, че е предвидено да се подпишат през есента. Плащането на всички возила няма да е авансово, а ще следва всяка доставка на партида.

Техническата поддръжка на всички нови коли на вътрешното ведомство е осигурена поне за първите 5 години, но от октомври м.г. в регистъра на обществените поръчки няма данни министерството да е обявявало търг за застраховки "Каско". Сред 450-те автомобила, които МВР купи през 2024-а, са такива с изключително скъпи резервни части и ремонти като 35-те BMW-та М340i Touring.

Фондът за безопасност на движението, от който потекоха парите за обновяването на полицейския автопарк, е създаден през 2011 г. и по данни на експертите от неправителствения Институт за пътна безопасност към края на миналата година в него бяха влезли 590 млн. лв. В него постъпват по над 100 милиона годишно, но харченето за други мерки за пътна безопасност вървеше със значително по-ниски темпове, докато от МВР не го насочиха основно към закупуване на автомобили.

От септември влизат в сила редица увеличения на глобите, гласувани с последните мащабни промени в Закона за движението по пътищата преди лятната ваканция на парламента. Предстои и началото на налагането на глоби за превишена средна скорост, засечена от тол камерите.

