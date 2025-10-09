Очакваме да пристигне комисията за геозащита, както и други експерти, за да предпишат необходимите мерки за действие, заяви кметът Генчо Генчев

След образуваното свлачище в резултат на проливните валежи и пропадането на две къщи в Свищов, днес предстои да бъде направен оглед от специалисти.

Очакваме да пристигне комисията за геозащита, както и други експерти, за да предпишат необходимите мерки за действие, каза кметът на Община Свищов Генчо Генчев, цитиран от БТА.

След това Общината ще подаде искане към междуведомствената комисия за бедствия и аварии за предоставяне на средства за спешно укрепване на свлачището, обясни кметът.

Той допълни, че към момента не се налага евакуацията на живеещите в други къщи.

Засегнатите къщи са на ръба на висок терен, има отчупени мазилки. Пътят е затворен за преминаване, показа проверка на БТА.

Ден по-рано беше направена незабавна евакуация на 60-годишна жена и петчленно семейство, които живеят в двете пропаднали постройки на ул. "Полк. Емануил Чакъров" в града.

Пропадналите стари монолитни къщи се намират в района на Рибарска чешма, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни - над 70 литра дъжд за 50 часа, посочи вчера Генчев и добави, че електрическото захранване на имотите е изключено.

