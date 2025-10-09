След образуваното свлачище в резултат на проливните валежи и пропадането на две къщи в Свищов, днес предстои да бъде направен оглед от специалисти.

Очакваме да пристигне комисията за геозащита, както и други експерти, за да предпишат необходимите мерки за действие, каза кметът на Община Свищов Генчо Генчев, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

След това Общината ще подаде искане към междуведомствената комисия за бедствия и аварии за предоставяне на средства за спешно укрепване на свлачището, обясни кметът.

Свлачище повлече 2 къщи в Свищов, едната увисна във въздуха, другата рухна при евакуация (снимки)
Виж още Свлачище повлече 2 къщи в Свищов, едната увисна във въздуха, другата рухна при евакуация (снимки)

Той допълни, че към момента не се налага евакуацията на живеещите в други къщи.

Засегнатите къщи са на ръба на висок терен, има отчупени мазилки. Пътят е затворен за преминаване, показа проверка на БТА.

Снимка: БТА

Ден по-рано беше направена незабавна евакуация на 60-годишна жена и петчленно семейство, които живеят в двете пропаднали постройки на ул. "Полк. Емануил Чакъров" в града.

Снимка: БТА

Пропадналите стари монолитни къщи се намират в района на Рибарска чешма, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни - над 70 литра дъжд за 50 часа, посочи вчера Генчев и добави, че електрическото захранване на имотите е изключено.

ИЗБРАНО
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно Лайф
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
20084
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер Корнер
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
7250
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян Бизнес
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
10156
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4072
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025 Impressio
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
1041
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване URBN
Корпоративни събития в София: От традиционното парти към сплотяващо преживяване
301
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа Trip
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
11701
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход Вкусотии
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
1712
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
207
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
849